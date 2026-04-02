El Gobierno firmó un convenio con el Tribunal de Cuentas para impulsar la digitalización de expedientes Hoy, en el Tribunal de Cuentas, el Gobierno de Tucumán suscribió un convenio de colaboración con el organismo de control para fortalecer la transformación digital del Estado.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Economía, Daniel Abad, en representación del Gobierno de la Provincia, y por el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaiben Terraf. Del acto también participaron por el Tribunal de Cuentas, su vocal primero, Sergio Díaz Ricci y su vocal segundo, Marcelo Vidal; y el secretario de hacienda, Adrián Gustavo Dicker.

El Gobierno de la Provincia, en el marco de su política de modernización del Estado, impulsa la transformación digital de la Administración Pública mediante la adopción de herramientas tecnológicas que optimicen la gestión documental y la tramitación de los expedientes administrativos.

En ese contexto, el Tribunal de Cuentas desarrolló la plataforma digital Yunga, que incluye el sistema TAPIR. Se trata de una herramienta informática de gestión digital de expedientes y documentos, que incorpora firmas digitales y electrónicas, además de una API (Application Programming Interface: Interfaz de Programación de Aplicaciones) que permite la interoperabilidad entre áreas, dependencias y reparticiones del Estado.

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El convenio establece que el Tribunal de Cuentas cede de forma gratuita el código fuente y el know how del sistema TAPIR al Poder Ejecutivo. Este aporte permitirá que el Gobierno provincial desarrolle su propio sistema de digitalización de expedientes para su implementación en distintas reparticiones.

La iniciativa permitirá optimizar la trazabilidad de los procesos administrativos y fortalecer la transparencia en la gestión pública. Asimismo, facilitará la interacción de la ciudadanía con la Administración Pública provincial, al agilizar los trámites y mejorar la eficiencia de los servicios estatales.

Abad declaró: “un paso muy importante. Cuando asumimos el gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo fue muy claro en varios aspectos. Uno de ellos, es la despapelización de la administración pública. Eso significa digitalizar todo lo que tiene que ver con el papeleo que normalmente se usaba”.

Y, añadió, “el Tribunal de Cuentas ha puesto a disposición un desarrollo propio, muy importante, que está probado con mucho éxito, donde nos ha puesto a disposición los programas fuentes para que nosotros podamos implementarlo en toda la administración pública”.

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A la vez, sostuvo que así “de una vez por todas, terminemos con el papelito y vayamos directamente a la digitalización, en una era, en una etapa, en donde la inteligencia artificial se ha puesto de moda. Entonces, esto la verdad es que es un gran paso y un enorme agradecimiento de parte del gobernador y mío hacia el Tribunal de Cuentas”.

Terraf añadió que este desarrollo tecnológico estratégico impulsado por el Tribunal de Cuentas por iniciativa del vocal Vidal que posibilitó un avance notorio de modernización para el organismo de control y destacó la importancia de colaborar con otros organismos del estado provincial: “sobre todo en función de que el estado provincial use nuestra base de datos y la base de información para desarrollar el espíritu digital”.

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Durante la actividad, el vocal segundo del Tribunal de Cuentas, Marcelo Vidal, expresó: “en el Tribunal de Cuentas realmente estamos orgullosos de poder ayudar. Creo que esta firma de convenio es una reciprocidad para que podamos trabajar en conjunto y terminar de desarrollar este sistema que admite cualquier tipo de cambio y eso es muy importante. El Tribunal de Cuentas está dando las fuentes del sistema Tapir, pero el Gobierno de la provincia va a poder introducir en ese sistema los cambios que crea necesario para el mejor desarrollo de lo que es el Ministerio de Economía y Producción o cualquier otro organismo que quiera adoptarlo. Y para nosotros, el ente de control, controlarlo en forma digital es muy importante, sobre todo por la seguridad que van a tener en el manejo de los expedientes. Se acaba la hoja, no hay archivos, no hay absolutamente nada, se despapeliza. Es importantísimo sacar todos los archivos que tenemos y poder hacerlo esto en forma digital”.

En ese marco, Vidal también se refirió al origen del proceso de digitalización institucional: “el proyecto nace cuando el Tribunal toma la decisión de despapelizar y digitalizar. Esto lo hacemos hace bastante tiempo porque en la gobernación anterior sacaron un decreto donde había que adherirse para tener el sistema GDE, que es un sistema creado en la Nación y que nos lo dio, lo mismo que estamos haciendo hoy nosotros con el Ministerio de Economía nos daba la Nación, pero con toda la picardía que todos los cambios y todas las cosas que había que hacer teníamos que recurrir a Nación. Cuando asume este nuevo gobierno –nacional-, esta Secretaría de Modernización es cambiada en su totalidad, tienen otra modalidad de trabajo y a nosotros nos tenían bastante descuidados. Lo que lleva a que tomemos la determinación de hacer un sistema propio y que podamos introducir todo lo que queramos a la medida de las necesidades que teníamos nosotros y ahora con un sistema que tenemos de interconectividad entre las distintas áreas podemos interconectarnos con todos aquellos que tengan un sistema de expediente digital”.

Asimismo, detalló la implementación del sistema en organismos provinciales: “En el SIPROSA, que tiene un sistema digital para expedientes bastante desarrollado y el cual lo estamos controlando. Ellos generan un expediente digital y lo someten a control preventivo del Tribunal de Cuentas que digitalmente realiza el control que le corresponde”.

Fuente: comunicación Tucumán