La intendenta Rossana Chahla anunció el pago de un incentivo de $130.000 para los empleados municipales En vísperas del Día del Empleado Municipal, la intendente agradeció con esas palabras el compromiso de los trabajadores y aseguró que son fundamentales para sostener las obras, los servicios y la transformación de San Miguel de Tucumán.

“No podemos dar un paso atrás como ciudad, queremos seguir avanzando con esta transformación. Pero sola no puedo. Para eso los necesito a todos ustedes, a cada trabajador”. Con ese mensaje, la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, destacó el papel fundamental que cumplen los empleados municipales en el funcionamiento cotidiano de la Capital y en la continuidad de las obras y servicios impulsados por su gestión. Lo hizo durante un encuentro organizado para homenajear a los trabajadores municipales, que este sábado 8 de noviembre celebran su día.

En la oportunidad, la intendente anunció el pago de un incentivo por única vez de $130.000, que estará disponible en los cajeros automáticos el próximo viernes 13 de noviembre.

Acompañada por funcionarios de su gabinete y representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital (SOEM), encabezados por su titular, Jacqueline González, la jefa municipal compartió un desayuno con empleados de distintas reparticiones que colmaron el hall central del edificio de la Intendencia, ubicado en 9 de Julio y Lavalle.

En un clima de celebración, Chahla agradeció el esfuerzo y el compromiso del personal, al que consideró una pieza indispensable para llevar adelante las políticas públicas y las mejoras que se vienen concretando en distintos sectores de la ciudad. “Nadie puede avanzar con obras y servicios para transformar la ciudad como la estamos transformando sin el aporte de cada trabajador municipal”, expresó la intendente, al remarcar que detrás de cada intervención urbana, de las tareas de mantenimiento y de la atención que reciben los vecinos existe un trabajo colectivo que permite sostener el funcionamiento de la administración municipal.

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En ese sentido, su mensaje estuvo centrado en la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta para consolidar los avances alcanzados y afrontar los desafíos pendientes. Chahla dejó en claro que la continuidad de las transformaciones que impulsa su administración depende no solo de las decisiones de gobierno, sino también del compromiso diario de quienes desempeñan funciones en las diferentes áreas del Municipio.

La celebración incluyó sorteos de entradas para espectáculos y distintos regalos sorpresa, en una jornada que permitió reunir a trabajadores de diferentes sectores de la Municipalidad y reconocer su aporte a la comunidad.

Un incentivo de $130.000 para reconocer el esfuerzo de los trabajadores

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Uno de los momentos más celebrados del encuentro llegó cuando Chahla anunció el pago de un incentivo de $130.000 para los empleados municipales, con motivo de su día. La intendenta confirmó que el depósito se realizará el jueves 12 de noviembre y que el dinero estará disponible para su cobro el viernes 13.

La jefa municipal explicó que, pese a las dificultades económicas que atraviesa el país y a la reducción de los recursos que recibe el Municipio por coparticipación, su administración decidió mantener este reconocimiento, que se convirtió en una tradición desde el inicio de su gestión. “En estos tiempos difíciles para el país, de muchas dificultades, donde cayeron los ingresos por coparticipación, no queríamos dejar de reconocer el esfuerzo que ustedes hacen. Por eso les queremos dar este regalito, que ya es una tradición desde que estamos nosotros, el bono”, manifestó.

Chahla también destacó el incremento del beneficio y aseguró que se encuentra por encima de la evolución de los precios. “Quiero decirles que está por encima de la inflación del 35%”, enfatizó.

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Sobre el final de su mensaje a los empleados de la capital, Chahla les pidió que asuman con orgullo el compromiso de seguir trabajando diariamente para dar respuestas a los vecinos de la capital. “Nuestra ciudad no puede retroceder ni un paso. Y para eso los necesito a todos ustedes”, concluyó.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán