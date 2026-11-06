Tucumán ofrece atención psicológica gratuita las 24 horas y sin turnos previos El servicio del Hospital Virtual brinda escucha, contención y orientación profesional. Para acceder, se debe llamar al 0800-122-1555.

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán recordó que la provincia cuenta con un servicio gratuito de telepsicología que funciona las 24 horas, los 365 días del año. A través del Hospital Virtual, los habitantes pueden recibir escucha, contención y orientación profesional sin necesidad de solicitar turnos ni realizar trámites administrativos. Para comunicarse, deben llamar al 0800-122-1555, mientras que ante situaciones de urgencia se encuentra habilitada la línea 135.

La iniciativa forma parte de las políticas de acompañamiento impulsadas por la cartera sanitaria, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención de la salud mental en todo el territorio provincial, independientemente del lugar de residencia. El sistema trabaja de manera articulada con la Dirección de Salud Mental, encabezada por la doctora Mónica González, los equipos de Atención Primaria de la Salud y los hospitales de tercer nivel.

Martín Nicolás Gómez, jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital Virtual, explicó que el dispositivo cuenta con profesionales de la psicología preparados para atender a personas que atraviesan dificultades emocionales o necesitan hablar sobre lo que les sucede. Una de sus principales características es que la comunicación es atendida directamente por un psicólogo, sin intermediarios ni gestiones previas.

“No hace falta esperar a sentirte desbordado para pedir ayuda. Hablar de lo que nos pasa también es una forma de cuidarnos”, expresó Gómez. Además, señaló que los profesionales pueden brindar recomendaciones, evaluar cada situación y, cuando es necesario, orientar a los pacientes para que reciban atención de mayor complejidad en un establecimiento hospitalario.

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El servicio también contempla la asistencia ante situaciones de crisis, tanto para quienes las atraviesan como para sus familiares. En esos casos, el equipo puede brindar contención, gestionar ambulancias cuando corresponde y coordinar las derivaciones necesarias para garantizar la continuidad de la atención. Según destacaron desde el área, la línea registró un crecimiento exponencial desde su creación, acompañado por el fortalecimiento del equipo profesional y de su capacidad de respuesta.

La atención se mantiene de manera ininterrumpida, incluidos sábados, domingos, feriados y períodos vacacionales. Desde el Ministerio de Salud Pública remarcaron que no es necesario llegar a una situación límite para buscar ayuda: quienes necesiten escucha u orientación psicológica pueden comunicarse gratuitamente al 0800-122-1555, durante las 24 horas. En caso de urgencias, también está disponible la línea 135.