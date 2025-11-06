Según el Servicio Meteorológico, los habitantes de la provincia deben prepararse para un día con precipitaciones dispersas, aunque la probabilidad se sitúa en un 40%. Las temperaturas se mantendrán moderadas, marcando una clara diferencia con el resto del país que experimenta una fuerte caída térmica.
Detalles del Pronóstico para Hoy en Tucumán
Aquí te presentamos los parámetros clave para la jornada de hoy:
- Temperaturas: La mínima se ubicó cerca de los 18 grados, mientras que la máxima esperada es de 23 grados.
- Precipitaciones: Probabilidad de chaparrones (40 grados) durante la mañana y la tarde.
- Humedad: Alta, alcanzando el 71% .
- Viento: Soplará del sector Oeste a una intensidad suave de km por hora.
- Visibilidad: Buena, estimada en 10 km.
Se recomienda a los tucumanos tener a mano un paraguas y tomar precauciones ante posibles calles anegadas por los chaparrones aislados a lo largo del día.