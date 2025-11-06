Jueves Inestable en Tucumán: Chaparrones y Máxima de 23 grados A pesar de la alerta nacional por el doble ciclón, el tiempo en Tucumán se caracterizará por la inestabilidad, con chaparrones intermitentes que se esperan tanto en la mañana como en la tarde.

Según el Servicio Meteorológico, los habitantes de la provincia deben prepararse para un día con precipitaciones dispersas, aunque la probabilidad se sitúa en un 40%. Las temperaturas se mantendrán moderadas, marcando una clara diferencia con el resto del país que experimenta una fuerte caída térmica.

Detalles del Pronóstico para Hoy en Tucumán

Aquí te presentamos los parámetros clave para la jornada de hoy:

Temperaturas: La mínima se ubicó cerca de los 18 grados , mientras que la máxima esperada es de 23 grados .

La mínima se ubicó cerca de los , mientras que la máxima esperada es de . Precipitaciones: Probabilidad de chaparrones ( 40 grados ) durante la mañana y la tarde.

Probabilidad de ( ) durante la mañana y la tarde. Humedad: Alta, alcanzando el 71% .

Alta, alcanzando el . Viento: Soplará del sector Oeste a una intensidad suave de km por hora .

Soplará del sector Oeste a una intensidad suave de . Visibilidad: Buena, estimada en 10 km .

Se recomienda a los tucumanos tener a mano un paraguas y tomar precauciones ante posibles calles anegadas por los chaparrones aislados a lo largo del día.