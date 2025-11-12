Osvaldo Jaldo dispuso la baja inmediata de los policías involucrados en el escándalo de El Cadillal El ministro Agüero Gamboa y el jefe de Policía Girvau Olleta coincidieron en que se trata de un hecho de “extrema gravedad” y ratificaron la política de “impunidad cero”.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió este miércoles por la mañana en Casa de Gobierno con la Plana Mayor de la Policía para evaluar sobre el operativo de El Cadillal donde fueron detenidos dos policías y dos presos que debían estar alojados en una comisaría. El Gobernador dispuso su inmediata baja y pidió informes detallados sobre todas las regionales policiales.

En el encuentro participaron el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta; el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo y el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros.

El ministro de Seguridad, Agüero Gamboa, confirmó que dos efectivos policiales fueron pasados a disponibilidad tras ser detenidos junto a dos hombres que cumplían condena y que debían estar alojados en la Comisaría de Chuscha. El hecho se descubrió en una vivienda de El Cadillal, a partir de una denuncia anónima que derivó en una investigación reservada del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía.

“Fue un golpe muy fuerte para la institución, pero esto demuestra que estamos trabajando con firmeza en la depuración interna. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir”, remarcó Agüero Gamboa.

El ministro precisó que, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, los dos efectivos fueron dados de baja de inmediato, al igual que el jefe y segundo jefe de la Unidad Regional Norte. “Este es un hecho de extrema gravedad, por eso el gobernador actuó con rapidez y determinación”, señaló.

Informe completo y reemplazos interinos

Agüero Gamboa explicó que Jaldo pidió a toda la Plana Mayor policial un informe detallado de cada regional y de las unidades especiales, el cual deberá ser elevado al Ejecutivo en las próximas horas.

Mientras tanto, el comisario Soria asumió interinamente al frente de la Unidad Regional Norte, en reemplazo del comisario Beltrán.

“Los sumarios administrativos siguen su curso y van a ponerse a disposición de la Justicia. Hasta ahora, estamos hablando de 10 u 11 sumarios en trámite”, añadió Agüero Gamboa.

Consultado sobre los dos detenidos que cumplían condena y fueron hallados fuera de la comisaría, el ministro aseguró que fueron trasladados al penal Benjamín Páez, donde continuarán cumpliendo sus sentencias.

“La provincia va a hacer todo lo que tenga que hacer dentro del marco de la ley. Como dice nuestro gobernador: todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, con firmeza y dureza para quien cometa un delito, sea quien sea”, enfatizó.

Agüero Gamboa reconoció que el hecho “mancha a la institución policial”, pero sostuvo que no opaca el trabajo que viene realizando la fuerza.

“El plan de seguridad impulsado por el gobernador ha dado resultados. El operativo Lapacho fue reconocido por su eficacia. Esto no nos detiene, al contrario, vamos a redoblar los esfuerzos y continuar trabajando con transparencia”, aseguró.

Finalmente, el ministro ratificó su confianza en la conducción policial:

“El jefe y el subjefe estuvieron al tanto desde el primer momento. Fueron también defraudados por quienes debían responderles. Vamos a seguir depurando, corrigiendo y mirando hacia abajo, porque nuestro compromiso es con la sociedad tucumana”.

El jefe de Policía, Girvau Olleta, manifestó su “mucha bronca” y calificó el hecho como “una actitud de sinvergüenza”, luego de que se descubriera a dos policías junto a condenados fuera de su lugar de detención. “Esto tira todo a la borda, nos defraudaron”, dijo.

Girvau anunció una revisión integral en todos los niveles de la institución y confirmó que ya hay tres sumarios en curso, bajo la supervisión del subjefe y Asuntos Internos. “Vamos a poner todo a disposición de la Justicia y los cambios llegarán hasta donde tengan que llegar”, advirtió.

Los reclusos fueron trasladados al penal Benjamín Páez, mientras la Fiscalía y la Dirección de Ejecución Penal continúan con las investigaciones.

“El gobernador confió en esta policía, pero estos hechos manchan todo lo logrado. No habrá tolerancia: impunidad cero”, afirmó Girvau, quien remarcó que la fuerza seguirá trabajando “con firmeza, sin mirar a quién”.

“Han tirado 30 años de carrera y defraudado a su familia. Es una vergüenza, pero vamos a salir adelante”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán