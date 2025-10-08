Según datos de Meteored, el ingreso de una masa de aire frío provocó un marcado descenso térmico en amplias zonas del país, con amaneceres frescos y temperaturas por debajo del promedio estacional. Sin embargo, con el correr de la semana, el viento norte comenzará a intensificarse, elevando la humedad y las marcas térmicas.
En la región pampeana, el litoral y el norte argentino, este cambio se traducirá en máximas más elevadas. Para Tucumán, se espera que a partir del jueves los registros superen los 30 °C.
-
Humedad: 24 %
-
Presión: 966.4 hPa
-
Viento: Este a 12 km/h
-
Visibilidad: 8 km
“El tiempo seguirá estable, con mañanas frescas y tardes cálidas. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre”, precisó Cristofer Brito, observador del Servicio Meteorológico Nacional.