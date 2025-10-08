Este miércoles se espera una jornada soleada y templada en Tucumán La provincia continuará disfrutando de buen tiempo. Para este miércoles 8 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 11 °C y una máxima que alcanzará los 28 °C, con cielo despejado durante gran parte del día.

Según datos de Meteored, el ingreso de una masa de aire frío provocó un marcado descenso térmico en amplias zonas del país, con amaneceres frescos y temperaturas por debajo del promedio estacional. Sin embargo, con el correr de la semana, el viento norte comenzará a intensificarse, elevando la humedad y las marcas térmicas.

En la región pampeana, el litoral y el norte argentino, este cambio se traducirá en máximas más elevadas. Para Tucumán, se espera que a partir del jueves los registros superen los 30 °C.

Humedad : 24 %

Presión : 966.4 hPa

Viento : Este a 12 km/h

Visibilidad: 8 km

“El tiempo seguirá estable, con mañanas frescas y tardes cálidas. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre”, precisó Cristofer Brito, observador del Servicio Meteorológico Nacional.