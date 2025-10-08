Refuerzo hídrico en Yerba Buena: SAT anunció obras Clave con avance del 80% El interventor de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, brindó detalles sobre un conjunto de obras de infraestructura hídrica destinadas a mejorar el servicio en Yerba Buena, a la vez que advirtió sobre el "daño tremendo" que las inundaciones por desagües pluviales insuficientes causan al sistema cloacal de la Capital.

En una entrevista con el programa El Matutino de Ocho TV, Caponio confirmó un avance del 80% en las tareas que buscan garantizar un mejor caudal de agua potable para Yerba Buena, en especial para la zona de El Corte.

Obras Estratégicas y Nuevo Pozo en Yerba Buena

El funcionario destacó que ya se logró aumentar la captación de agua en el Río Muerto, una obra crucial para abastecer a Yerba Buena y El Corte. “Son cuatro o cinco metros de profundidad, y tenemos el 90% de esa obra finalizada. Hoy mismo se harán las pruebas de funcionamiento“, precisó Caponio.

A esta intervención se suman dos trabajos más que, en conjunto, buscan robustecer el suministro:

Nueva perforación de pozo de agua: Caponio anunció la puesta en marcha de una nueva perforación en el “corazón de Yerba Buena”, la cual se espera que esté funcionando a pleno el próximo lunes o martes. Tercera obra de refuerzo: Estas tres acciones —la captación del Río Muerto, el nuevo pozo y una obra adicional— son la estrategia de la SAT para “reforzar el sistema” hídrico de la ciudad jardín.

Alerta por Inundaciones y Cloacas en la Capital

Consultado sobre los problemas registrados en la Capital tras las últimas lluvias, Caponio fue categórico al señalar la causa principal: la insuficiencia de desagües pluviales en San Miguel de Tucumán.

“Advertimos que cada vez que hay lluvia se inunda, y esto produce un daño tremendo al sistema de cloacas“, explicó el interventor, poniendo el foco en la necesidad de soluciones integrales que trascienden la órbita de la SAT.

Balance de Gestión y Nuevas Inversiones

Caponio aprovechó la oportunidad para brindar un panorama de la inversión actual de la empresa en toda la provincia. Detalló que, como parte de un plan de contingencia y mejora, la SAT lleva perforados 28 nuevos pozos de agua y tiene 40 frentes de obras activos en toda la geografía tucumana.

Finalmente, el funcionario mencionó la realización de “reparaciones históricas” en el sistema, incluyendo la instalación de válvulas hidrantes destinadas específicamente al uso del personal de Bomberos, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias.