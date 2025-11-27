Este viernes, el Concejo debate la extensión del periodo de sesiones ordinarias El Concejo Deliberante tratará este viernes la ampliación del periodo de sesiones ordinarias, con el fin de avanzar en proyectos clave vinculados al Presupuesto 2026, al transporte público y a la regulación de las aplicaciones de transporte.

En la reunión de Labor Parlamentaria, los presidentes de los distintos bloques acordaron el temario para la próxima sesión, que será encabezada por el titular del cuerpo, Fernando Juri. Los concejales se reunirán este viernes 28 de noviembre, desde las 9, para formalizar la prórroga del periodo de sesiones.

La extensión permitirá sesionar hasta el 23 de diciembre. Durante ese tiempo, se espera debatir y someter a votación las iniciativas vinculadas al Presupuesto 2026, la normativa del transporte público y la regularización de las aplicaciones de transporte.

Tras la reunión, Juri destacó que esta decisión responde al compromiso del cuerpo legislativo de avanzar en las reformas pendientes. Por ello, explicó, realizarán una sesión extraordinaria con el objetivo de aprobar formalmente la prórroga y garantizar el tratamiento de estos temas antes de fin de año.