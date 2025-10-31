Familiares realizaron una marcha en reclamo de justicia por Karla Robles En el marco de la investigación por la muerte de Karla Robles, de 27 años, la Justicia detuvo a su ex pareja, Ricardo Zerda. La madre de la joven, Mirta, pidió que sea trasladado al penal y reclamó que se investiguen todas las causas por violencia de género y amenazas.

En la madrugada de este viernes, personal de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Pedro Gallo, detuvo a Ricardo Zerda, ex pareja de Karla Robles, de 27 años, quien se quitó la vida presuntamente instigada por él.

Tras conocerse la detención, Mirta, la madre de la joven, habló ante los medios y expresó su alivio:

«Mi vida no va a ser la misma sin mi hija, pero por lo menos con este individuo preso voy a encontrar un poquito de calma. Voy a poder hacer mi duelo, voy a poder llorar a mi hija, porque yo no la lloré todavía, tenía que salir a luchar para pedir justicia por ella».

La mujer pidió que Zerda sea trasladado al penal y que «pague por todo el daño que hizo». «Quiero que sufra el mismo infierno que sufrió mi hija, que pague por Lucho Cobar, por Carla, por Anto Galina, por todas las chicas que dañó física y psicológicamente, y también por el daño que nos hizo a nosotros», manifestó entre lágrimas.

Mirta aseguró que Zerda es una persona violenta y peligrosa, y que su familia llegó a tener consigna policial por temor a represalias. «Él violaba las perimetrales, amenazó con pegarle un tiro en la cabeza a mi hijo. ¿Dónde estaba la justicia cuando en 2020 empezamos a hacer los pedidos? Mi hija fue desamparada por la justicia», cuestionó.

Además, apuntó contra el entonces fiscal Augusto Zapata, a quien acusó de haber «cajoneado» las denuncias previas. «Él también es cómplice de la muerte de mi hija, porque si lo hubiese detenido en ese momento, hoy mi hija estaría conmigo», sostuvo.



«Lo único que pido es justicia. Que se procedan y se vean todas las causas: las de violencia de género, las amenazas de muerte y todo el daño que hizo. Quiero que se haga justicia por mi hija y por todas las chicas», concluyó.

La investigación

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación continúa para determinar la participación que pudo haber tenido Ricardo Zerda en la muerte de Karla Robles. La causa está en manos del fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Especializada de Homicidios I, quien ordenó diversas medidas para esclarecer el hecho y reunir nuevas pruebas.