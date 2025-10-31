Dos hermanos fueron detenidos por el crimen del contador José Romano Acorralados por los investigadores, el padre de los sospechosos los entregó en la comisaría. El análisis de las cámaras de seguridad fue clave para dar con los acusados.

Al verse acorralados por los investigadores, dos hermanos se presentaron en la comisaría de Concepción y quedaron aprehendidos por el crimen del contador José Antonio Romano (52 años). En la dependencia policial, según confiaron fuentes judiciales, habrían confesado su participación en el hecho.

El sábado, pasadas las 22, la víctima salió de su casa en su VW Amarok blanca. Al día siguiente, al no saber nada de él, una hermana fue hasta su casa a buscarlo. Encontró su cuerpo en el interior de un freezer.

A partir de ese momento, el fiscal Miguel Varela comenzó a armar un rompecabezas. El primer indicio clave fue descubrir que Romano regresó horas después a su vivienda con un joven. También estableció que el misterioso acompañante salió del domicilio en la camioneta y volvió al poco tiempo con otra persona. Por último, las cámaras de seguridad de la zona también registraron el momento en el que los sospechosos se fueron de la vivienda en el vehículo que fue abandonado en las inmediaciones de una cancha del barrio Villanueva, de esa localidad del sur tucumano.

En base a los informes preliminares de los peritos, los investigadores establecieron que la víctima fue ultimada por uno de los dos jóvenes en una habitación de la planta alta de la casa del contador. Luego, el sospechoso buscó ayuda para ocultar el cuerpo en el interior del freezer.

La hipótesis del crimen había sido elaborada, pero faltaba dar con los autores. Varela solicitó al personal de la Brigada de Investigaciones Sur a que buscaran pruebas para dar con los señalados. Dirigidos por los comisarios Pablo Herrera, Carlos Díaz, Ángel Álvarez y Miguel Carabajal, los pesquisas se dividieron en varios equipos. Uno de ellos se dedicó a realizar un análisis de la cámara de seguridad y otro, a recabar testimonios.

Lograron establecer cuál podría haber sido el recorrido del contador antes de que fuera asesinado. Al tener en claro ese dato, analizaron una cámara de seguridad y descubrieron que la víctima y su acompañante, antes de regresar a su casa, se detuvieron en un drugstore a comprar un fardo de latas de cerveza. Bucearon en las redes sociales e identificaron a Marcos Antonio Videz (24) como el acompañante.

Siguieron profundizando la pesquisa y también lograron identificar a la otra persona que habría participado en el hecho: su hermano Héctor Videz (28). Al sumar estos indicios y al confirmar que los sospechosos no habían abandonado Aguilares como se sospechaba, presentaron todos los informes a Varela. El fiscal consiguió autorización de un juez para realizar cinco allanamientos y concretar la detención de ambos.

Sin embargo, antes de que se concretaran las medidas, el padre de los hermanos Videz llevó a los señalados a la comisaría de Concepción. Allí les explicó a las autoridades lo que habría ocurrido y que quería ponerlos a disposición de la Justicia por lo que habrían hecho.

Si bien es cierto que esa declaración espontánea no tiene validez legal, le sirve al representante del Ministerio Público para confirmar la teoría del caso. El albañil Marcos Videz, que habría tenido una relación cercana con Romano, habría sido el autor del hecho. Su hermano, que se gana la vida como jornalero podría haber colaborado para ocultar el cuerpo.

En las próximas horas se definirá cuándo serán formalmente acusados en una audiencia. Varela tiene 48 horas para cumplir con este plazo procesal que se vence mañana a la noche.

Fuente La Gaceta

