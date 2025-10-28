Fatal accidente: un hombre murió tras chocar su auto y quedar atrapado en el fuego Una tragedia conmocionó esta tarde a la zona de El Cadillal, donde un automóvil Renault Logan colisionó de frente contra un camión de origen chileno sobre la ruta nacional 9, dejando como saldo la muerte del conductor del vehículo menor, quien perdió la vida calcinado dentro del rodado.

De acuerdo con la información brindada por el comisario Sergio Juárez, de la Unidad Regional Norte (URN), el impacto fue de tal magnitud que el automóvil se incendió de inmediato, dificultando las tareas de rescate y sofocación del fuego por parte de los bomberos.

“El vehículo menor se prendió fuego luego del choque, y pese al rápido arribo del personal, no se pudo salvar a la persona que estaba atrapada en el interior”, precisó Juárez.

Hasta entrada la tarde, las autoridades trabajaban en la identificación de la víctima, ya que el cuerpo resultó completamente carbonizado.

En el lugar del siniestro actuaron bomberos voluntarios, efectivos policiales y peritos viales, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente y ordenar el tránsito en la zona, que permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas.