Tragedia Misiones: el conductor del auto que chocó al micro estaba alcoholizado El análisis realizado sobre el cuerpo de Rafael Gonzalo Ortiz determinó que presentaba una “intoxicación alcohólica aguda” al momento del choque que dejó nueve muertos y decenas de heridos. En contraste, los test de alcoholemia practicados al chofer del colectivo y al guarda arrojaron resultado negativo.

La investigación por la tragedia vial en Misiones sumó en las últimas horas dos piezas clave: una pericia toxicológica que confirmó que el conductor del Ford Focus que chocó al colectivo manejaba alcoholizado, y un audio estremecedor que habría grabado minutos antes del impacto.

Según informó Misiones Online, el análisis realizado sobre el cuerpo de Rafael Gonzalo Ortiz (34) –conductor del auto– determinó que presentaba una “intoxicación alcohólica aguda” al momento del choque que dejó nueve muertos y decenas de heridos. En contraste, los test de alcoholemia practicados al chofer del colectivo de la empresa Sol del Norte, Nicolás Tarnowski (30), y al guarda Denis Oliveira (20), arrojaron resultado negativo para alcohol etílico en sangre.

Pero el dato que terminó de sacudir la causa fue el hallazgo de un audio que Ortiz habría enviado a través de su celular antes del accidente. “Estoy volviendo a 180, 190… recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, se lo escucha decir en la grabación difundida por El Territorio, donde ahora esas palabras resuenan como una antesala trágica.

Fuentes consultadas por ese medio confirmaron que el teléfono del conductor fue entregado a la Justicia y será analizado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC), para determinar el contexto y la autenticidad del mensaje.

El choque

El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo, a la altura del kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera. De acuerdo con los primeros informes, el Ford Focus habría invadido el carril contrario e impactado de frente contra el micro de Sol del Norte. El colectivo rompió el guardarraíl y terminó cayendo al arroyo Yazá.

Testigos señalaron que una densa niebla cubría la zona en ese momento, reduciendo la visibilidad. Entre las víctimas fatales fueron identificados el propio Ortiz y varios pasajeros del micro: seis hombres y tres mujeres, según consignaron los medios locales.

Entre los fallecidos había cuatro estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Las víctimas fueron identificadas como:

Gabriela Paola García (26), de Oberá.

Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón.

Katia Bupvilofsky (24), de Oberá.

Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34), conductor del Ford Focus.

Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado.

Elián Natanael Álvez (25), de El Alcázar.

Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado.

Enzo León (19), de Eldorado.

Brian Hobos (19), de Wanda.