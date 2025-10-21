Fiscalia Nacional Electoral habilitó canales para el domingo 26 En la antesala de las Elecciones Nacionales a celebrarse este domingo, la Fiscalía Nacional Electoral ha puesto a disposición de los ciudadanos diversos canales de comunicación para reportar cualquier irregularidad detectada durante el proceso electoral.

El objetivo es garantizar la transparencia y legalidad de los comicios, permitiendo a los votantes remitir información detallada sobre posibles faltas o delitos electorales.

La Fiscalía informa que los ciudadanos que adviertan cualquier tipo de anomalía en el desarrollo de la jornada electoral pueden utilizar las siguientes vías de contacto:

Teléfono Fijo: Se puede llamar a los números 381-4311209 o 381-4312404 .

Se puede llamar a los números o . WhatsApp: Se habilitó el canal de mensajería instantánea al número 381-3672872 .

Se habilitó el canal de mensajería instantánea al número . Correo Electrónico: Las denuncias con documentación adjunta pueden enviarse a fisfed1-tcm@mpf.gov.ar .

Las denuncias con documentación adjunta pueden enviarse a . Presencialmente: Para quienes deseen formalizar el reclamo en persona, la sede se encuentra en Las Piedras 418 – Piso 3° – Tucumán.

A través de estos medios, los interesados podrán adjuntar fotografías o cualquier otro dato relevante que amerite una investigación por parte de la autoridad electoral. La Justicia Nacional Electoral insta a la ciudadanía a estar atenta y utilizar estos canales ante cualquier situación que ponga en riesgo el normal desarrollo de la votación.