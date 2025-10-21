Silvio Bellomio: “Hay que recuperar la política como una herramienta del pueblo, no del poder” A cinco días de las elecciones, Silvio Bellomio, candidato del Frente Pueblo Unido, fue entrevistado en los estudios de El Matutino por El Ocho TV, donde reflexionó sobre el presente político y económico del país y llamó a no perder la fe en la democracia.

“Hicimos este espacio para demostrar que hay que darle a la política la relevancia que tiene. Me capacité, estuve años en la gestión y veo políticas públicas que se quedaron en la década del 90”, señaló Bellmio, al tiempo que cuestionó la falta de renovación y autocrítica en los sectores que hoy disputan el poder.

Sobre la figura del presidente Javier Milei, el dirigente expresó: “El único que fue fiel a lo que dijo y va por buen camino es Milei, aunque lo negativo es el costado social: se regocija con el dolor del otro. La política nacional se centró solo en lo monetario, y eso está mal, hay muchas otras cuestiones importantes”.

Bellmio advirtió además sobre la falta de planificación en el Gobierno nacional: “Me preocupa que no veo un plan B y tampoco hay autocrítica. Son fanáticos y terminan siendo lo mismo que criticaban”. Y agregó: “Yo me considero coherente; soy funcional al pueblo, no al poder ni al oficialismo”.

En cuanto a los desafíos pendientes, subrayó la necesidad de avanzar en una reforma laboral y electoral, y llamó a los ciudadanos a participar: “No se desencanten con la democracia. Hay que votar para que la política vuelva a ser una herramienta para mejorar el país”.

Finalmente, hizo una fuerte crítica al panorama político actual: “Es triste ver a las mismas familias en las listas desde hace décadas; hoy veo nietos de aquellos dirigentes. No se quieren ir más. Las verdaderas revoluciones surgen desde abajo, pero deben tener sustento y una visión clara de futuro. Hay que saber dónde invertir, en obra pública que beneficie a todos los sectores, públicos y privados. No hay que gobernar para terminar de rodillas ante la Nación”, concluyó.