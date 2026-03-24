El Gobierno provincial intensifica el rescate y la asistencia de animales en áreas afectadas Ante un escenario crítico por el barro y la inaccesibilidad en zonas anegadas, se despliegan operativos aéreos y fluviales para garantizar alimento, atención sanitaria y traslado de animales a espacios seguros.

En el marco de la emergencia generada por las inundaciones en distintas zonas de la provincia, el Gobierno de Tucumán, encabezado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, profundiza las tareas de rescate y asistencia de animales en los sectores más comprometidos, donde las condiciones del terreno dificultan el acceso.

El secretario de Producción, Eduardo Castro, explicó que “la situación es compleja porque hay lugares donde el agua bajó, pero quedó muchísimo barro. Es imposible ingresar, ni caminando, ni a caballo ni con vehículos, porque el barro llega prácticamente hasta la cintura”.

Frente a este escenario, se desplegaron operativos aéreos para asistir a los animales aislados. “Se hicieron dos vuelos con el helicóptero sobre distintas zonas anegadas. Como no se puede aterrizar, se identificaron grupos de animales y se les tiraron fardos desde el aire para poder alimentarlos”, detalló el funcionario.

Posteriormente, los equipos avanzaron con el rescate en los sectores donde las condiciones lo permiten. “Se están sacando animales solamente en las orillas del río Marapa y del arroyo Matazambi, que son los únicos lugares donde todavía se puede circular. Con lanchas recorremos esos sectores y vamos rescatando ovejas y cabras que están a la vera del agua”, indicó Castro.

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Los animales rescatados son trasladados hacia la ciudad de La Madrid, donde reciben atención veterinaria, alimentación y cuidados sanitarios. “Se los lleva a un corral donde se les hacen las curaciones y se les da todo lo necesario”, agregó.

Las tareas se concentran especialmente en la zona de Sol de Mayo, una de las más afectadas. Allí, el nivel del agua comenzó a descender, pero el terreno continúa intransitable. “Hoy ya no queda gente en el lugar, salió la última persona, pero quedaron animales y vamos a seguir viendo cómo acercarles alimento”, señaló.

En paralelo, se realizan operativos de asistencia en otras localidades como Las Ánimas y Las Barrancas, donde se distribuye alimento y se acompaña a los productores damnificados.

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Del operativo participan equipos técnicos de distintas áreas. En ese marco, Castro destacó “el trabajo del equipo de Tucumán Mascota, con Florencia Rocha, y de la Dirección de Ganadería, a cargo de Roxana Ortiz Mena, que estuvo al frente de los operativos junto a todo su equipo”.

Finalmente, el funcionario remarcó las dificultades que presenta el terreno: “El barro es impresionante. Hoy una camioneta quedó varada a la mañana y recién se la pudo sacar a la tarde. Hay zonas donde directamente no se puede hacer más de lo que estamos haciendo”.

A pesar de estas condiciones, los equipos continúan desplegados en el territorio, sosteniendo las tareas de rescate y asistencia para preservar la vida de los animales y acompañar a los productores afectados.

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Fuente Comunicación Tucumán