Un comité de crisis asistió a las personas afectadas en Delfín Gallo Las fuertes ráfagas de viento desplomaron las paredes de un supermercado. No hubo que lamentar víctimas fatales, los heridos fueron asistidos en hospitales -los de mayor gravedad- y en Centros de Atención Primaria los demás.

Los ministerio de Salud y Seguridad acercaron información sobre el estado de salud de las personas heridas al ceder las paredes de un supermercado en el barrio Luján de Delfín Gallo.

Desde la cartera sanitaria indicaron que hubo cuatro pacientes con golpes en varias partes del cuerpo (politraumatismos), los cuales fueron asistidos en hospitales públicos.

“Dos de ellos fueron atendidos en el Hospital del Este, uno en el Hospital Padilla y otro en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), con heridas de distinta gravedad que están siendo evaluadas. Participaron del operativo cinco ambulancias de máxima complejidad, dirigidos por el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz”, señalaron desde el Ministerio de salud provincial.

Sin electricidad

Por su parte, el comisario mayor René Ramírez, segundo jefe de la Unidad Regional Este, e integrante del comité de crisis, que de manera interdisciplinaria actuó para asistir a la comunidad afectada, brindó detalles de las tareas que continuarán durante esta noche, dado que se trabaja para reestablecer la electricidad en la zona. También confirmó que los tres heridos se encuentran fuera de peligro.

“Luego de la fuerte tormenta que hubo hoy en la tarde estuvo la tomamos conocimiento de un derrumbe en el super chino, ubicado en el centro de esta ciudad. De inmediato, desde la Regional se formó un comité de crisis para trabajar en esta situación. Participaron distintas Divisiones: Motorizada, Personal de Comisarías, Infantería, Bomberos, además personal de Defensa Civil y Vigías, todos tratando de resguardar la vida de las personas afectadas”, dijo Ramírez.

“Tenemos conocimiento que al momento del derrumbe había siete 7 operarios trabajando, 3 de ellos resultaron heridos y fueron derivados a los diferentes centros asistenciales de la ciudad y se encuentran fuera de peligro, en tanto las otras personas fueron asistidas en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la zona y se encuentran en buen estado de salud”, agregó el comisario mayor.

De esta manera, Ramírez se refería al trabajo articulado entre el área de Seguridad y Salud juntamente con el delegado comunal y el personal de Vigías.

“Seguimos trabajando en el lugar para garantizar la seguridad de todos los vecinos para evitar que sufran alguna lesión debido a que la instalación se encuentra con peligro de derrumbe. Además, el lugar está sin energía eléctrica por el momento y la Policía se va a encargar de custodiar la zona; después de la fuerte tormenta vimos que hay postes del tendido eléctrico caídos, pero ya está trabajando EDET”, cerró Ramírez.

