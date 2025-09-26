Gran Cierre del Septiembre Musical con Lázaro Caballero, Expo Turismo, Tucumán Danza, Canta Tucumán y los Ganadores del Sánguche de Milanesa La Plaza Independencia fue el escenario del esperado cierre de la 65° edición del Septiembre Musical, un evento organizado por el Gobierno de la Provincia a través del Ente Cultural de Tucumán, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones.

El viernes 26 de septiembre, la jornada comenzó desde las 16 horas con la Expo Turismo, una propuesta del Ente Tucumán Turismo. A continuación, más de 5.500 bailarines dieron vida al programa Tucumán Danza, colmando la plaza con una puesta multitudinaria. El sabor tucumano estuvo presente gracias a los ganadores del Concurso del Sánguche de Milanesa, organizado por el Mocho Viruel con el apoyo del Ministerio del Interior, que ofrecieron al público esta propuesta gastronómica emblemática. Estas actividades fueron el resultado del trabajo conjunto entre diversos ministerios y organismos públicos de la provincia, que unieron esfuerzos para dar vida a una gran celebración que integró turismo, cultura, gastronomía y tradición popular.

Posteriormente, fue el turno de Canta Tucumán, una iniciativa conjunta del Ministerio del Interior, el Ente de Turismo y el Ente Cultural.

El gran cierre musical reunió a destacados artistas que coronaron una tarde y noche de música, danza, gastronomía y encuentro popular en el corazón de la provincia.

Lo Destacado de la Jornada

Expo Turismo La gran apertura estuvo a cargo de la Expo Turismo, una propuesta que invitó a descubrir la riqueza turística, cultural y económica de la provincia a través de stands con gastronomía, artesanías y actividades interactivas. Además, se presentaron cantantes de distintas localidades como Tafí Viejo, Talapazo, El Chañar, Yerba Buena, Aguilares, San Javier, Lules, Santa Ana, Alpachiri, San Pedro de Colalao, Amaicha, Famaillá, Choromoro y Trancas.

MIRA TAMBIÉN Tucumán conmemoró los 20 años del Observatorio de la Mujer

Tucumán Danza: Un Récord de Presentaciones Desde las 20 horas, la danza folklórica fue protagonista con un encuentro organizado por el Ente Cultural de Tucumán, que reunió a alrededor de 5.500 bailarines de todo el país. Los participantes rodearon la Plaza Independencia, en un despliegue que marcó un récord de participación. Se sumaron 200 academias de danza que ocuparon las calles aledañas a la Plaza para coronar esta gran fiesta popular.

Canta Tucumán: La Final del Concurso A partir de las 21 horas, llegó la gran final del Concurso “Canta Tucumán”, que reunió a jóvenes promesas del folklore de distintas localidades de la provincia. El jurado, integrado por Rubén Cruz, Cecilia Paliza y La Yunta, tuvo la difícil tarea de elegir a los tres mejores intérpretes. El concurso había sido organizado por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio del Interior, el Ente Cultural de Tucumán y el Ente Tucumán Turismo.

Ganadores del Concurso del Sánguche de Milanesa Los ganadores del Concurso Provincial del Sánguche de Milanesa, organizado por el Mocho Viruel con el apoyo del Ministerio del Interior, estuvieron presentes alrededor de la Plaza Independencia durante el cierre del Septiembre Musical, ofreciendo sus creaciones para que el público pudiera disfrutar de este clásico tucumano mientras acompañaba la gran fiesta cultural.

MIRA TAMBIÉN Despapelización: El Registro Civil ya digitalizó cinco millones de actas

Festival de Cierre La velada culminó con un festival folklórico de primer nivel, que contó con las actuaciones de Noralía Villafañe, Adriana Tula, Mala Junta, Sofía Salomón, La Yunta, Sires, Los Avelinos y el folklorista invitado Lázaro Caballero.

Sobre Lázaro Caballero

Lázaro Caballero, nacido en Formosa en 1992, descubrió su pasión por la música desde la infancia, cuando a los 3 años recibió su primera guitarra y comenzó a cantar vestido de gaucho. Su debut profesional llegó a los 7 años en Pozo del Tigre, y en 2012 pisó por primera vez el escenario mayor del Festival de Cosquín. A lo largo de su trayectoria recorrió escenarios de todo el país y de países vecinos, participando en festivales de renombre como Jesús María, Cosquín, Chaya, Monte Caseros e Ypacaraí (Paraguay). Fue distinguido en numerosas oportunidades como artista revelación y compartió escenario con figuras como Chaqueño Palavecino, Soledad y Luciano Pereyra. En 2014 alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera al recibir la Consagración Cosquín, el reconocimiento más importante del folklore argentino.