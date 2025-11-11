Grave escándalo policial: cinco detenidos y separación de mandos en la Regional Norte El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, confirmó en declaraciones televisivas que la investigación que derivó en la detención de cinco personas en El Cadillal, entre ellas dos efectivos policiales y dos hombres condenados por abuso sexual, continúa bajo la órbita de la Justicia y de la propia fuerza de seguridad.

“Estamos sorprendidos. Es una investigación que no tiene mucho tiempo. Se recibió una información anónima y comenzamos a chequear su veracidad, poniéndola de inmediato a disposición de la Justicia”, explicó Agüero Gamboa en diálogo con El Ocho TV.

Según detalló, el procedimiento fue ejecutado por personal de Seguridad bajo las órdenes del jefe y subjefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau y comisario general Roque Yñigo, respectivamente. “Cuando estábamos constatando las últimas pruebas e indicios, nos encontramos con estas personas que estaban condenadas y con dos suboficiales de la Policía en El Cadillal”, precisó el ministro.

Agüero Gamboa confirmó además que fueron apartados de sus cargos el jefe y el segundo jefe de la Regional Norte, quienes están siendo investigados por su presunta vinculación con el hecho. “Hasta el momento no existían denuncias previas sobre el jefe Beltrán, pero ante esta situación se dio aviso inmediato al gobernador Osvaldo Jaldo y se dispuso la baja de ambos mandos”, afirmó.

El ministro remarcó que “es una situación muy delicada” y que el Gobierno actuó con rapidez para preservar la transparencia institucional. “Muchas veces se reciben denuncias falsas motivadas por venganza hacia la actividad policial, por eso corroboramos la información antes de tomar medidas. En este caso, las tareas de inteligencia confirmaron los hechos y se actuó en consecuencia”, sostuvo.

MIRA TAMBIÉN José Cano pidió investigar un presunto caso de tráfico de bebés en Alberdi y reclamó avanzar con la reforma electoral

La Fiscalía ya trabaja en la causa, que busca determinar si hay más personas involucradas dentro de la fuerza. Se informó además que algunos de los detenidos fueron aprehendidos en flagrancia, mientras que en otros casos se están reuniendo pruebas para definir nuevas imputaciones.

Por último, Agüero Gamboa señaló que se están realizando los sumarios administrativos correspondientes a los jefes de zona y que la investigación continuará hasta esclarecer completamente el caso.