Tras una denuncia, apartan a dos efectivos policiales y detienen a cuatro personas en El Cadillal En el marco de una investigación reservada llevada adelante por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, este martes se concretó la detención de cuatro personas en la zona de El Cadillal. Entre los aprehendidos se encuentran dos efectivos policiales que fueron inmediatamente pasados a disponibilidad y dos hombres que cumplían una condena judicial y debían estar alojados en la Comisaría de Chuscha.

La intervención se originó a partir de datos obtenidos mediante denuncias anónimas, lo que permitió desplegar un operativo de inteligencia que derivó en el hallazgo de los individuos. En el lugar del procedimiento estuvo presente el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, acompañado por el jefe y subjefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau y comisario general Roque Yñigo.

Desde la cartera de Seguridad informaron que el hecho se enmarca dentro de un proceso de depuración interna de la fuerza provincial, impulsado por la conducción policial y respaldado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien dispuso el pase a disponibilidad de los dos agentes involucrados.

“Estamos comprometidos en limpiar la institución y actuar con firmeza ante cualquier irregularidad que afecte la confianza de la sociedad”, señalaron desde el Ministerio. Mientras tanto, continúan las actuaciones administrativas y judiciales para determinar las responsabilidades de los detenidos.