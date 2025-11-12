José Cano pidió investigar un presunto caso de tráfico de bebés en Alberdi y reclamó avanzar con la reforma electoral El legislador José Cano, referente de la Unión Cívica Radical y titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, reveló en una entrevista con El Matutino por El Ocho TV que recibió una denuncia sobre un posible caso de tráfico de bebés en el sur de la provincia, vinculado a la localidad de Alberdi.

Según explicó Cano, la denuncia fue presentada por una familia que busca desde hace tres años a un recién nacido desaparecido. “Se trata de una pareja que estaba embarazada, sufrió un accidente y luego de dar a luz en el Hospital de Concepción, el bebé desapareció. No hay registro de nacimiento y nunca se les brindó una respuesta. Además, el padre del niño falleció, lo que agravó aún más la situación”, detalló el legislador.

El dirigente radical advirtió que el caso “podría no ser un hecho aislado” y que podría conectarse con otros ilícitos ocurridos en Alberdi, donde actualmente se encuentran detenidos exfuncionarios municipales, incluido el exintendente. “La forma en que se trataban ciertos temas en esa localidad muestra un grado de impunidad alarmante”, agregó.

Cano afirmó que el caso ya está en manos de la Justicia Federal, que lleva adelante una investigación para determinar lo sucedido con el bebé y el posible entramado delictivo detrás del hecho. “Es un caso extremo y necesitamos que se esclarezca. No puede haber silencio institucional ante una denuncia tan grave”, remarcó.

Avioneta con estupefacientes

El legislador también se refirió al reciente caso de la avioneta caída con drogas en territorio tucumano, y pidió que se avance en la investigación: “Hay radares instalados, pero no están siendo eficientes para detectar este tipo de vuelos. Es necesario revisar los sistemas de control aéreo y fronterizo porque estos hechos se repiten sin resultados concretos”, señaló.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo dispuso la baja inmediata de los policías involucrados en el escándalo de El Cadillal

Reforma electoral pendiente

Por otro lado, Cano reconoció el debate en torno a la reforma electoral provincial, aunque manifestó su descontento con el estancamiento legislativo: “Fuimos a Salta a observar cómo funciona su sistema electoral y comprobamos que es posible aplicar mejoras. Pero la buena voluntad no alcanza si no se traduce en acciones concretas dentro de la Cámara”, expresó.

El legislador sostuvo que la reforma “es urgente” y que el gobernador Osvaldo Jaldo junto al vicegobernador deberían cumplir con el compromiso asumido al inicio de la gestión. “Tucumán no puede seguir con un sistema electoral escandaloso. Es necesario avanzar este mismo año con una reforma real y transparente”, concluyó.