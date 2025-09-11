Grave estado de salud de la niña internada en el Hospital Avellaneda tras un intento de suicidio El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, dio a conocer el último parte médico sobre la salud de la niña de 9 años que permanece internada en el Hospital Avellaneda luego de un intento de suicidio.

Según precisó, la menor ingresó al centro asistencial con paro respiratorio y debió ser intubada de urgencia para recibir asistencia mecánica. “Se trata de una niña con un severo daño respiratorio. En este momento se está reduciendo la sedación para evaluar si presenta reacciones neurológicas”, explicó.

Los estudios más recientes revelan que las pupilas están reactivas y se observa algo de movimiento, aunque el cuadro continúa siendo crítico. “Está muy comprometida. Esta mañana se le practicó una resonancia magnética y estamos a la espera de su evolución. Es un momento muy difícil para la familia y también para sus compañeros de escuela”, señaló Medina Ruiz.

El funcionario advirtió que las expectativas dependen del tiempo que la paciente permaneció sin oxigenación cerebral. “Ingresó con muy baja saturación, en paro respiratorio, pero con actividad cardíaca, lo que probablemente permitió cierto nivel de oxigenación. Sin embargo, no podemos precisar cuánto”, indicó.

Finalmente, el ministro remarcó que la prioridad es lograr que la niña sobreviva y, en caso de ser posible, avanzar luego en el proceso de rehabilitación.