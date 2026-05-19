Guía de servicios para este martes 19 de mayo: pagos de ANSES, trámites, salud y cortes de tránsito Toda la información necesaria para organizar tu jornada en Tucumán. El cronograma de cobros, el hospital móvil en Villa Benjamín Aráoz, la gestión de DNI en el sur provincial y el mapa de calles afectadas por obras en la capital.

Para que puedas planificar tu martes 19 de mayo sin contratiempos, te acercamos la guía completa de servicios, prestaciones y desvíos vigentes en la provincia. A continuación, el detalle de ANSES, los operativos móviles y los cortes de tránsito programados por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Cronograma de pagos de ANSES

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos correspondiente al mes de mayo. Durante la jornada de hoy percibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones (haberes mínimos): Documentos terminados en 6.

Documentos terminados en 6. Asignación Universal y Familiar por Hijo (AUH y SUAF): Documentos terminados en 6.

Documentos terminados en 6. Asignación por Embarazo (AUE): Documentos terminados en 6.

Documentos terminados en 6. Asignación por Prenatal y Maternidad: Documentos terminados en 8 y 9.

Documentos terminados en 8 y 9. Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): Se abona a todos los documentos correspondientes a la Primera Quincena (del 12 de mayo al 10 de junio).

Se abona a todos los documentos correspondientes a la Primera Quincena (del 12 de mayo al 10 de junio). Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): Se abona a todas las terminaciones de DNI (desde el 11 de mayo al 10 de junio).

Agenda sanitaria en Villa Benjamín Aráoz

El Ministerio de Salud instaló un Hospital Móvil en la comuna de Villa Benjamín Aráoz, que funcionará hasta el viernes 22 de mayo en el horario de 9 a 13 horas.

El tráiler está ubicado frente al CIC de la zona y ofrece prestaciones preventivas exclusivas para la salud de la mujer, incluyendo ecografía mamaria, mamografía, Papanicolaou (PAP) y detección precoz de cáncer de mama y de cuello uterino.

Operativo móvil de documentación en Juan B. Alberdi

En el sur de la provincia continúa el operativo móvil para la gestión de documentos en la ciudad de Juan B. Alberdi. Se atiende hasta el viernes 22 de mayo, de 9 a 13 horas, en el Centro Cultural ubicado en la esquina de Lídoro Quinteros y Terán.

El pago de los aranceles puede realizarse mediante tarjeta de débito, crédito o billetera virtual.

Las tarifas vigentes son:

Nuevo DNI y actualizaciones (5/8 años y 14 años): $10.000

DNI exprés: $26.000

Pasaporte regular: $100.000

Pasaporte exprés: $200.000

Cortes de tránsito en San Miguel de Tucumán

La Municipalidad capitalina informó el esquema de cortes de calles programados por obras, divididos en interrupciones totales y parciales. Se recomienda a los conductores circular con precaución o buscar vías alternativas.

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Cortes totales:

José Ingenieros, entre Av. Brígida Terán y Av. Papa Francisco.

Wilde al 400 y 500.

La Plata, entre Marina Alfaro y Moreno.

Marcos Paz y Av. Mitre.

Lavalle y Matienzo.

Lavalle y Frías Silva.

Ayacucho, entre Av. Independencia y Florida.

Venezuela y Av. América.

San Miguel, entre Pje. Calchaquí y Don Orione.

Av. Mitre y Corrientes.

Cortes parciales:

Av. Francisco de Aguirre y Rivadavia.

Mariano Moreno, entre Granaderos y Benigno Vallejos.

Av. Siria, entre Paraguay y Ecuador, y entre Ecuador y Colombia.

Av. América y Venezuela, y Av. América al 2200.

Av. Independencia, entre Rioja y Av. Jujuy.

Av. Roca, entre Alsina y Adolfo de la Vega.

Lavaisse, entre Vicente Gallo y Pje. Lugones Sur.

Ayacucho, entre Independencia y Larrea.

Lavalle y Adolfo de la Vega.

Av. Martín Berho, entre Juan B. Justo y Celedonio Gutiérrez.

Av. Adolfo de la Vega, entre Lavalle y Boulogne Sur Mer, y entre Boulogne Sur Mer y Lamadrid.

Venezuela 3419.

Bulnes e Italia.

Federico Helguera y México.

Asistencia a personas en situación de calle

Ante las bajas temperaturas, el Refugio Municipal Papa Francisco, ubicado en Avenida Coronel Suárez 550, mantiene sus puertas abiertas las 24 horas.

En caso de advertir a una persona en situación de calle que necesite asistencia, comida o resguardo, los vecinos pueden comunicarse al número 381 215 6434.