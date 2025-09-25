Inauguraron el primer campus educativo ambiental del país Por iniciativa de la Municipalidad del San Miguel de Tucumán, hoy se puso en funcionamiento el Campus Dra. Yolanda Ortiz, en honor a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina.

Con el objetivo de concientizar en el cuidado del medioambiente, el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, inauguraron este jueves por la mañana el Campus Educativo Ambiental Dra. Yolanda Ortiz, ubicado en Lamadrid 3700 de la capital tucumana.

Se trata de la primera escuela ambiental de la provincia y del país, que recibirá a alumnos de todos los niveles con visitas guiadas a ocho aulas temáticas, además de un micro cine ambiental, talleres interactivos y recorridos por la huerta municipal. El espacio busca consolidarse como un lugar de aprendizaje y concientización sobre el cuidado del medioambiente, abierto también a familias y organizaciones comunitarias.

En ese marco, la comitiva de autoridades fue recibida por un Cordón de Honor integrado por personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

Sobre la obra, Jaldo sostuvo ante la prensa: “la verdad que estoy gratamente sorprendido. En las cuestiones edilicias que se han recuperado y fundamentalmente hoy lo que se muestra acá tiene que ver nada más y nada menos con cuidar la casa común que es el planeta”.

MIRA TAMBIÉN Tucumán vuelve a volar al mundo con Copa Airlines

La intendente Chahla señaló: “Este es un lugar donde había unos baños abandonados, un lugar muy oscuro, muy inseguro y en un recorrido vimos un cartel de una persona que era adicta, que había escrito la pared, donde se manifestaba ‘desesperanzado, que este lugar no iba a poder ser nada y que el futuro era nada’. Así que nosotros, tomando de esa frase que nos impactó bastante, decidimos transformar este lugar en nuestro primer campos de educación ambiental”.

La jefa municipal destacó el impacto social de la obra al afirmar: “Hay muchos jóvenes a la vuelta, hay muchas familias, y decidimos transformar el lugar con nuestro primer campus que tiene que ver con lo educativo y el ambiente. Han podido recorrer las distintas aulas con distintas temáticas, agua, tierra, aire, y también cómo reciclar, cómo poder compostar y todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente”.

Asimismo, subrayó el esfuerzo institucional: “Ha sido una tarea muy importante durante mucho tiempo para poder lograr esto. Felicitar a todo el equipo, especialmente a quien lidera esto, a la Secretaria de Medio Ambiente, y también agradecer a nuestro señor Gobernador, a todos los ministros que hoy día estuvieron acompañando, a los legisladores, y por supuesto a nuestros concejales, quienes han permitido que en esta emergencia ambiental podamos desarrollar todo esto. Con fondos de los vecinos, hay que decirlo, porque esto son estrategias, políticas públicas que uno decide, pero que se realizan con los fondos de los vecinos”.

MIRA TAMBIÉN La jornada comienza con humo en el cielo tucumano y se espera una máxima de 31°C

En relación con la política ambiental, Chahla expresó: “Nosotros creemos que los tucumanos venimos de una historia muy terrible de no cuidar el medio ambiente, de tirar las cosas donde queremos. La basura, nosotras la producimos, cada ser humano produce la basura, y somos dueños de nuestra basura. Y estamos acostumbrados, hemos visto muchas veces, luego de varios festejos, que quede todo tirado, que quede todo sucio, a pesar de tener los contenedores, a pesar de tener lugares para poner los residuos, no lo hacemos. Entonces, sabemos que el pilar fundamental para esto es la educación y por ahí empezamos”.

La intendente precisó además: “Hay que educar en forma interactiva, hay que educar con juegos, hay que educar con la tecnología, con la innovación, y también con la tierra. Porque también mostramos cómo se hace y cómo pueden hacer en su casa una huerta y tener productos, que hoy, en momentos difíciles económicos y sociales, también sirve este lugar”.

Sobre la organización de las actividades, detalló: “De lunes a viernes, es para las escuelas, ya tenemos más de 14.000 niños inscritos. Y fines de semana es para la familia. La familia tiene que venir porque de esa manera multiplicamos el mensaje. El cambio cultural sí que es el más difícil”.

MIRA TAMBIÉN Con multitudinaria participación, Jaldo encabezó los festejos en honor a la Virgen de La Merced

Por su parte, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Julieta Migliavacca, remarcó que “es el primer campus ambiental que tiene el país, donde solamente se va a brindar educación ambiental. Es una escuela que tiene ocho aulas temáticas, donde cada aula es diferente”.

“La idea es que aquí tengan sea una experiencia viva del cuidado del ambiente y se vayan con mucho aprendizaje y con ganas de llegar a su casa a hacer algo para cuidar esta ‘casa común’”, añadió la secretaria.

El nombre del campus fue elegido en honor a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, cuya área fue creada por Juan Domingo Perón en 1973. Su ejemplo inspira hoy la Ley Nacional Yolanda, sancionada en 2019, a la que adhieren tanto la ciudad de San Miguel de Tucumán como la provincia, y que asegura la capacitación ambiental de quienes ejercen la función pública.

MIRA TAMBIÉN Hoy se trata la licencia de Jaldo en la Legislatura

“Yolanda fue tucumana. Así que este campus, en honor a ella, lleva su nombre. Por eso estamos replicando su legado, transmitiendo consciencia y buscando que cada agente sea multiplicador del cuidado del ambiente”, destacó la funcionaria.

Sobre el inicio del funcionamiento del campus, Migliavacca informó que “ya hay más de 150 establecimientos públicos y privados inscriptos, abarcando a casi 14.000 alumnos, que van a visitar el campus hasta el mes de diciembre”. En verano está previsto trabajar con colonias de vacaciones, centros de día y centros de adultos, “porque el cuidado del ambiente es transversal, así que queremos que todos conozcan esta escuela, que además estará abierta dos fines de semana al mes para que puedan venir las familias a conocer esta experiencia y pasar el día”.