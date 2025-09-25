El sol salió a las 07:07 y se espera que se ponga a las 19:19. Para el resto de la jornada, el pronóstico indica un marcado ascenso de la temperatura. Se estima que la máxima alcanzará los 31°C, por lo que se espera un día caluroso en toda la provincia.
Pronóstico extendido para el fin de semana
El pronóstico del tiempo para los próximos días anticipa un calor intenso que se mantendrá hasta el fin de semana, con un marcado descenso de la temperatura a partir del sábado.
- Viernes: El termómetro seguirá en alza, con una mínima de 16°C y una máxima que podría llegar a los 34°C.
- Sábado: Se espera un notable descenso de la temperatura. La mínima será de 17°C y la máxima descenderá a 26°C.
- Domingo: Las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 27°C.