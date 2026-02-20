Un colegio prohibirá el uso de celulares para reforzar el aprendizaje y la educación socioemocional La medida alcanza a todos los niveles y busca reducir distracciones, prevenir el ciberbullying y fomentar un ambiente áulico más saludable. La decisión fue trabajada junto a docentes, gabinete psicopedagógico y padres.

Un establecimiento educativo anunció que restringirá el uso de teléfonos celulares dentro de la institución como parte de una política orientada a fortalecer el aprendizaje y el desarrollo socioemocional de los alumnos.

Desde la institución explicaron que la decisión se viene gestando desde hace tiempo y fue trabajada de manera conjunta entre directivos, docentes, preceptoras y el Departamento de Orientación Escolar (DOE), integrado por psicólogos y pedagogos.

Según señalaron, el uso inadecuado de los celulares generó diversos inconvenientes dentro del ámbito escolar, como distracciones en clase, conflictos entre pares, problemas relacionales y situaciones vinculadas al ciberbullying y la ludopatía, afectando tanto el rendimiento académico como el bienestar emocional de los estudiantes.

“La medida se basa en fomentar un ambiente seguro, con aulas preparadas para que el alumno aprenda, socialice, esté concentrado y pueda aplicar mejor sus conocimientos. Queremos volver a mirarnos a los ojos, a comunicarnos de otra manera”, explicaron desde la institución.

La iniciativa también fue acompañada por sugerencias de padres, quienes manifestaron su preocupación por el impacto del uso excesivo de dispositivos móviles.

En cuanto a la implementación, aclararon que los alumnos no necesitarán celulares para el trabajo académico, ya que el colegio cuenta con aulas digitales y herramientas tecnológicas adecuadas en los niveles inicial, primario, secundario y superior.

No obstante, remarcaron que el uso pedagógico del celular puede ser positivo, pero debe enmarcarse dentro de un proceso de alfabetización digital. “Nuestro objetivo es formar alumnos capaces de producir tecnología y no ser simples consumidores”, destacaron.

La institución anticipó que continuará trabajando en la concientización sobre el uso responsable de dispositivos, priorizando el desarrollo integral de los estudiantes.