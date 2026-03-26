Confirmaron dos casos nuevos de Chikungunya en Tucumán El ministro del área, Luis Medina Ruiz, detalló las acciones desplegadas ante los diez casos de Chikungunya.

El titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, trazó un panorama de las enfermedades de la época. Confirmó que Tucumán registra 10 casos de Chikungunya en la actual temporada, tras la detección de dos nuevos contagios. Además se refirió a la masiva vacunación contra la gripe y el récord de semanas sin casos de Dengue.

Al referirse al escenario epidemiológico y al trabajo territorial, explicó: “Nos sumamos dos casos más, tenemos 10 en total en lo que va desde que comenzó esta temporada. Con las lluvias y el calor, estamos trabajando muy fuerte. Los primeros casos fueron en Yerba Buena, donde se hizo el control de foco en los domicilios y zonas cercanas, y se pudo bloquear sin nuevos contagios. Ahora tenemos el foco en el sur de la capital, cerca de la calle Jujuy al 3000 y 3500, en dos o tres manzanas donde aparecen los casos”.

En cuanto al monitoreo sanitario, el funcionario destacó la continuidad de las reuniones técnicas semanales y señaló: “Todas las semanas analizamos la situación epidemiológica a nivel regional, nacional y provincial. Tenemos como buena noticia que llevamos más de 41 semanas sin dengue, a pesar de la presencia en la región. Las enfermedades respiratorias como bronquiolitis y gripe están controladas. Sin embargo, sumamos dos casos más de Chikungunya, que es un problema a nivel regional”.

Estrategia

Medina Ruiz remarcó el rol del Estado en la detección temprana y el trabajo territorial para contener los brotes. Al describir la metodología aplicada, sostuvo: “Los casos se detectaron a partir de la búsqueda activa casa por casa, identificando personas con fiebre y eliminando criaderos. Hay sectores de la población que aún no toman conciencia de eliminar recipientes con agua. El mosquito puede reproducirse incluso en una tapita de gaseosa y hoy se adapta a distintos tipos de agua”, se explayó el funcionario ante el programa de streaming de La Gaceta.

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Sobre las acciones de control, precisó: “El bloqueo de foco es como apagar un incendio cuando recién comienza. Ante un caso sospechoso, los equipos actúan de inmediato, incluso antes de la confirmación, con fumigación y eliminación de criaderos. El objetivo es cortar la transmisión en un radio cercano”.

Vacunación y contexto regional

El ministro destacó el impacto de la vacunación y la inmunidad adquirida en la disminución de casos de dengue en la provincia. En esa línea, explicó: “En Tucumán se aplicaron 194.257 dosis de vacuna contra el dengue, lo que, sumado a la población que ya tuvo la enfermedad, limita la circulación del virus. En cambio, el chikungunya encuentra una población susceptible, sin inmunidad previa ni vacuna disponible”.

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También advirtió sobre la situación regional: “Salta tiene más de 250 casos confirmados y Bolivia registra una gran cantidad. El Chikungunya ocupa el espacio que dejó el dengue en la región”.

Gripe controlada

Medina Ruiz brindó precisiones sobre la campaña antigripal y la situación de virus respiratorios. En ese sentido, informó: “Ya se colocaron más de 50.000 dosis de vacuna antigripal en adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. El virus H3N2 será probablemente el predominante, aunque contamos con vacuna y tratamiento específico”.

En relación al abordaje clínico, enfatizó: “La gripe es una enfermedad importante que puede generar complicaciones. No se debe automedicar. Ante fiebre alta y síntomas, es fundamental consultar para recibir tratamiento adecuado y evitar cuadros graves”.

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Diferencias entre Dengue y Chikungunya

Medina Ruiz explicó las características de la enfermedad y sus diferencias con el dengue, con el objetivo de fortalecer la prevención. En ese sentido, detalló: “Ambas enfermedades son transmitidas por el mismo mosquito. Tienen similitudes como fiebre alta y dolor corporal, pero el Chikungunya provoca un dolor articular intenso, en brazos, hombros, rodillas y cadera, que puede persistir después de la enfermedad. No tiene vacuna, a diferencia del dengue, y aunque presenta menor riesgo de hemorragia, no lo elimina”. Asimismo, subrayó la importancia de la consulta médica temprana: “Una persona con fiebre alta y dolor intenso debe consultar. Necesita evaluación, laboratorio para controlar plaquetas y glóbulos blancos, hidratación si es necesario y control de foco para evitar la diseminación”.

Asistencia sanitaria en zonas inundadas

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En paralelo, el titular de Salud detalló el despliegue sanitario en el sur provincial tras las inundaciones, con especial foco en La Madrid y localidades cercanas.

Al respecto, explicó que la prioridad fue resguardar la vida de la población: “El objetivo fue preservar la vida y evitar afectados directos, y se logró con un gran esfuerzo. La Madrid tuvo niveles de agua de hasta 1.80 metros y la población debió evacuarse”.

Sobre la intervención sanitaria, indicó: “Trabajaron entre 100 y 150 profesionales entre médicos, enfermeros y psicólogos en hospitales, tráileres y rutas. Se asistió a cada persona, se entregó medicación gratuita y se brindó contención psicológica”.

Además, describió las etapas de trabajo: “Tras la emergencia y el regreso a los hogares, avanzamos en una tercera etapa de control integral de salud, con seguimiento de enfermedades crónicas y fortalecimiento del sistema sanitario local”.

Cooperación

El funcionario también destacó la articulación con otras provincias para fortalecer la respuesta sanitaria. En ese marco, señaló: “El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se comunicó con el gobernador Osvaldo Jaldo y ofreció una donación de 40000 frascos de repelente. Es un gesto solidario que valoramos y que vamos a distribuir en las zonas afectadas”.

Además explicó el acceso a repelentes: “Los centros de salud entregan repelente de manera gratuita a personas con síntomas y en zonas con foco activo. La estrategia se centra en quienes más lo necesitan”.