Intensificaron la asistencia en Villa Belgrano y Monteagudo Defensa Civil informó que ya no hay evacuados en Villa Belgrano y trabajan en intensamente en Monteagudo y Niogasta.

Tras el temporal que afectó al sur provincial el pasado viernes, el Comité de Emergencia de la Provincia intensifica las tareas de asistencia y relevamiento en las zonas más críticas de los departamentos Juan Bautista Alberdi y Simoca.

El subdirector de Defensa Civil e integrando del Comité de Emergencia, Ramón Imbert, confirmó que la situación en Villa Belgrano ha comenzado a estabilizarse. Luego de que el desborde del arroyo Matazambi provocara el anegamiento de los barrios Centro, 9 de Julio, San Nicolás y El Churqui, y obligara a la evacuación de 40 personas, el funcionario informó que “ya no quedan evacuados en la zona”.

“Personal de la comuna, Defensa Civil y el SIPROSA trabajaron en los barrios San José y 9 de Julio realizando tareas de limpieza con maquinaria pesada y relevamiento sanitario. La parroquia aportaron

donaciones”, detalló Imbert.

Niogasta y Monteagudo

Mientras que en el departamento Alberdi el agua comienza a ceder, el panorama es más complejo en las zonas rurales de Niogasta y Monteagudo. Allí está trabajando Policía Lacustre, Bomberos Voluntarios de Bella Vista y la comuna local.

A su vez, la acumulación de agua en los caminos impide el acceso terrestre a parajes como Sud de Lazarte y Sol de Mayo.

En este sentido, Imbert advirtió que la prioridad es llegar a las familias que permanecen aisladas. Debido a la intransitabilidad de las rutas internas, la Provincia evalúa el requerimiento de medios aéreos para garantizar asistencia a la población.

Fuente Comunicación Tucumán

