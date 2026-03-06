Realizarán una jornada de vacunación contra la Gripe y el Dengue este sábado Este sábado 7 de marzo, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, llevará adelante una nueva jornada de vacunación gratuita destinada a prevenir dos enfermedades estacionales: la gripe y el dengue. La actividad, se desarrollará de 9 a 14 horas en el nodo 107 Emergencias, ubicado en Avenida Brígido Terán 380 de San Miguel de Tucumán.

Esta iniciativa, se enmarca en las políticas sanitarias que impulsa el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz bajo los lineamientos del gobernador de la Provincia, contador Osvaldo Jaldo.

En este esquema, el titular de la cartera de Salud recordó que estas jornadas, brindan la oportunidad de concurrir a aquellos que no pueden hacerlo durante la semana. “Es muy importante que asistan todas aquellas personas que, por razones laborales o de estudio, no pudieron vacunarse antes”, señaló. Entre las dosis disponibles, mencionó la segunda dosis contra el dengue, la vacuna antigripal para personas mayores de 65 años, embarazadas y quienes tengan enfermedades de base, además de niños de 6 a 24 meses. Asimismo, indicó que las embarazadas entre las 32 y 36 semanas pueden recibir la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. “Esta vacuna protege a los recién nacidos de sufrir una enfermedad grave”, explicó.

La acción también refuerza el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables y en la construcción de una salud pública sólida, proactiva y cercana. Con este tipo de alternativas, Tucumán consolida su compromiso con la prevención, evitando enfermedades que pueden tener un alto impacto si no se abordan a tiempo.

La campaña está dirigida a grupos específicos de la población, con el objetivo de reducir riesgos y complicaciones durante los meses de mayor circulación viral.

Recuerde que pueden acceder a la vacuna Antigripal:

-Personal de salud

-Embarazadas y puérperas (hasta 10 días postparto)

-Niños de 6 a 24 meses

-Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo

-Mayores de 65 años

Por su parte, la vacuna contra el Dengue está destinada a:

-Personal de salud, educación y seguridad

-Personas empadronadas entre 10 y 59 años

La invitación está abierta a toda la población que cumpla con los criterios establecidos, con el fin de seguir cuidando la salud comunitaria a través de herramientas efectivas, gratuitas y disponibles para todos.

Fuente Comunicación Tucumán