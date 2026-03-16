Desde hoy ADIUNT inició una huelga que se extenderá toda la semana Docentes universitarios de todo el país realizarán una medida de fuerza sin dictado de clases en reclamo de una recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades.

A partir de hoy y por cinco días consecutivos, docentes universitarios de todo el país realizarán una medida de fuerza sin dictado de clases en reclamo de una recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades. El paro nacional fue convocado por las federaciones CONADU y CONADU Histórica, desde el 16 hasta el 21 de marzo, e impactará en Tucumán en universidades públicas y en las escuelas preuniversitarias.

El secretario adjunto de Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT), Diego Toscano, explicó a este diario que el gobierno de Javier Milei continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), que contempla una recomposición salarial acumulada del 55,4% para el sector y una actualización urgente del presupuesto educativo nacional.

El dirigente sindical indicó que la Nación mandó un instructivo con un aumento por decreto que incluye un aumento del 2,5% para enero, 2,2% en febrero y 2% para marzo, no acumulativos. “Todo por decreto, fuera de la paritaria, violando la ley aprobada el año pasado”, mencionó Toscano. Además, afirmó que hay una “destrucción completa” de la carrera universitaria y que se produjeron muchísimas renuncias.

A través de sus redes sociales, ADIUNT informó que un docente con dedicación exclusiva y posgrado está por debajo de la línea de pobreza. “Más de 10.000 compañeros renunciaron al sistema desde 2023 y el presupuesto cayó casi un 30%”, se difundió.

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Protesta

El secretario adjunto indicó que entre las manifestaciones que están previstas para esta semana se destacan una protesta mañana a las 10 en las puertas de la obra social universitaria ASUNT (Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán), ubicada en San Martín al 800. Denunció que hay numerosos inconvenientes con la cobertura médica y que hubo un crecimiento pronunciado del cobro de coseguros. “La universidad no pone un peso por la obra social”, protestó.

La manifestación más importante de la semana de paro se llevará a cabo el jueves desde las 19, con una concentración de antorchas en la plaza Independencia. Toscano afirmó que está previsto que se sumen otros sectores sindicales de la educación.

El Gobierno Milei, en tanto, envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario con la intención de modificar la normativa aprobada en 2025 con impulso de la oposición. Aquella propuesta establece un esquema de aumentos salariales escalonados del 4,1% distribuidos en tres tramos, y elimina la recomposición salarial correspondiente al período 2023-2024 prevista en la ley vigente.

Sumado a eso, el texto quita la cláusula que garantizaba la actualización automática de los salarios docentes según la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Fuente La Gaceta