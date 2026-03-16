Trabajan para restablecer las clases en el interior de la provincia Jaldo señaló que actualmente existe un número acotado de escuelas con dificultades para funcionar debido a evacuados, problemas de accesibilidad o daños en la infraestructura.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al estado de los establecimientos educativos tras las inundaciones registradas la semana pasada en La Madrid y otras localidades del sur provincial. El mandatario explicó que el Gobierno provincial avanza con operativos para recuperar caminos y edificios escolares con el objetivo de normalizar el dictado de clases.

Durante una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, Jaldo señaló que actualmente existe un número acotado de escuelas con dificultades para funcionar debido a evacuados, problemas de accesibilidad o daños en la infraestructura. En ese sentido, precisó: “Hay 180 escuelas hoy sin abrir, que algunas tienen evacuados, mientras que hay otras que tienen problemas de caminos para acceder”.

El gobernador explicó que el restablecimiento de las clases depende en gran medida de las condiciones climáticas, ya que las lluvias impiden el ingreso de maquinaria para reparar los caminos rurales. Sobre el operativo previsto, indicó: “Si el tiempo nos ayuda, deja de llover, tanto el ministro de Interior (Darío Monteros) como el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público (Marcelo Nazur) tienen las máquinas, los camiones y el personal listo para empezar a arreglar los caminos”.

En ese marco, el mandatario remarcó que la situación responde principalmente a factores climáticos extraordinarios y que la mayoría del sistema educativo funciona con normalidad. Al dimensionar el impacto del temporal, sostuvo: “Estamos hablando de que de un porcentaje de 1.200 establecimientos, no están habilitados 180 por un problema mayoritariamente de fuerza mayor, de lluvias, de inundaciones y de edificios que no están en condiciones”.

Jaldo también puso en contexto la situación educativa de la provincia frente a otras jurisdicciones del país y destacó los acuerdos alcanzados con el sector docente. En ese sentido, afirmó: “Hoy firmaremos el último acuerdo de paritaria con el gremio ATEP, porque el 100% de la docencia está dispuesta a ir a enseñar”.

Por su parte, la ministra de Educación, Susana Montaldo, detalló que el número de establecimientos afectados se reduce progresivamente a medida que avanza el relevamiento en territorio. Al explicar el panorama actualizado, expresó: “Como dijo el señor Gobernador, al día de hoy, habíamos bajado a 123 escuelas habilitadas”.

La funcionaria explicó que gran parte de las dificultades actuales se vincula con caminos anegados en distintas zonas del sur y del este provincial. En relación con las áreas más afectadas, precisó: “En el resto los caminos están intransitables como Graneros, La Madrid, Simoca, Leales, todas las zonas sur y este”.

Montaldo también indicó que algunos establecimientos presentan problemas estructurales que ya se encontraban en proceso de reparación antes del temporal. Sobre el trabajo de mantenimiento, señaló: “Había escuelas que estaban siendo reparadas en el verano. Esto es un trabajo que realiza el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, fundamentalmente a través de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares”.

Finalmente, la ministra destacó que el sistema educativo provincial requiere tareas permanentes de mantenimiento debido al uso intensivo de los edificios escolares. En ese sentido, subrayó que las intervenciones continuarán en coordinación con intendentes, delegados comunales y equipos técnicos para garantizar el regreso seguro de los estudiantes a las aulas.

Fuente Comunicación Tucumán