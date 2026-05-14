Jaldo advirtió que el recorte presupuestario genera un fuerte perjuicio en la provincia

El gobernador Osvaldo Jaldo cuestionó el recorte de 2,5 billones de pesos del presupuesto nacional 2026 y advirtió sobre su impacto en áreas sensibles. Lo expresó durante una rueda de prensa, desde Casa de Gobierno, en la que detalló las consecuencias para educación, salud y asistencia social en la provincia.

El mandatario provincial explicó que la medida generó sorpresa entre las jurisdicciones: “Es un recorte que sorprendió a propios y extraños, porque nosotros, que estamos en contacto permanente con funcionarios nacionales y conversando con colegas de otros distritos, ninguno sabíamos que se iba a reducir 2 billones y medio el presupuesto de la República Argentina, en una reducción pareja para todos y en la que caen la mayoría de las áreas”.

El gobernador analizó el impacto directo sobre la provincia y subrayó el alcance social del ajuste: “Nos tomó por sorpresa y no hay duda de que, a simple vista, nos daña y mucho. La reducción del presupuesto nacional ha traído un perjuicio muy grande a la provincia de Tucumán, porque hay partidas que impactan en educación, salud y acción social. Golpean a cada uno de los tucumanos”.

Además, advirtió que la caída de recursos se suma a un contexto de menor recaudación. Sobre este punto, señaló: “Este recorte se suma a los recursos que ya viene perdiendo la provincia, producto de que el consumo no mejora y de la incertidumbre sobre el impuesto a las ganancias”.

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Por su parte, el ministro de Economía provincial, Daniel Abad, precisó el impacto financiero en distintas áreas estratégicas: “La reducción ataca tres áreas muy concretas. La primera son los recursos de Vialidad Nacional destinados a rutas provinciales. Estamos hablando de aproximadamente 4.500 millones de pesos anuales”.

El funcionario detalló también las consecuencias en el sistema educativo. En ese sentido, afirmó: “En educación hay programas que se van a suspender y no habrá financiamiento para obras. Eso representa 2.500 millones de pesos”.

Finalmente, el ministro describió el impacto en salud pública y el compromiso provincial para sostener tratamientos esenciales: “Hay un impacto muy importante en materia de salud, donde se caen programas oncológicos y de HIV. Son programas muy importantes que tendremos que financiar nosotros porque no podemos dejar a la gente sin tratamiento crónico. Estamos hablando de 8.000 millones de pesos. En la ley del presupuesto nacional estaba previsto que el equilibrio fiscal estaba por encima de cualquier otra cuestión. El gobierno nacional ha privilegiado el número, pero por debajo de ese número hay personas que se ven afectadas”.

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El Gobierno de Tucumán remarcó que el recorte representa cerca de 18.000 millones de pesos para la provincia y subrayó la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios esenciales ante el nuevo escenario fiscal.

Estuvieron presentes los ministros Darío Monteros (Interior), Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad); el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; y el jefe y el subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo.