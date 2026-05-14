Tucumán fortalece la salud pública con el Hospital Italiano La Provincia firmó un acuerdo de cooperación con el Hospital Italiano de Buenos Aires para impulsar la capacitación profesional, la investigación, la innovación y la atención sanitaria en todo el territorio tucumano.

En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó la firma del acuerdo marco de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública de Tucumán y el Hospital Italiano de Buenos Aires, una alianza estratégica destinada a fortalecer el sistema sanitario provincial mediante acciones conjuntas en asistencia, capacitación, investigación e innovación.

El convenio fue rubricado junto al ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, y autoridades de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – Hospital Italiano, consolidando un modelo de cooperación federal y sostenible orientado a mejorar la calidad, la equidad y la eficiencia de la atención sanitaria en Tucumán. Estuvo presente la interventora del Subsidio de Salud, Elena Hurtado.

“Quiero agradecer la presencia de todas las autoridades y representantes del sector público y privado en un día tan importante para la salud de Tucumán. Este acuerdo con el Hospital Italiano nos permitirá seguir mejorando la atención y la capacitación de nuestros profesionales”, expresó Jaldo durante su discurso.

Asimismo, el mandatario provincial remarcó el esfuerzo conjunto que realiza Tucumán para sostener y fortalecer el sistema sanitario en un contexto económico complejo.

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En conferencia de prensa, Jaldo declaró: “hemos dado un paso muy importante en materia de salud en general en la provincia, pero en particular la salud pública, que es donde tenemos una responsabilidad directa del Estado como es firmar ese convenio con el Hospital Italiano y con la Universidad del Hospital Italiano donde nuestros residentes van a poder terminar de perfeccionarse en un hospital de alta complejidad y de jerarquía” y añadió: “si bien nosotros ya venimos teniendo convenio con el hospital donde, de alguna manera, derivamos a pacientes tucumanos que necesitan atención de una salud de alta complejidad. Hoy hemos ampliado los convenios para que nuestros residentes, nuestros profesionales médicos, también tengan la posibilidad de capacitarse en ese hospital de tantas jerarquía”.

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El Hospital Italiano de Buenos Aires es reconocido como una institución de referencia en el sistema de salud argentino por su trayectoria, excelencia médica y capacidad de brindar atención integral en prácticamente todas las especialidades y niveles de complejidad. En ese marco, el acuerdo contempla el intercambio de conocimientos, formación continua, rotación de residencias médicas, investigación clínica y desarrollo de soluciones innovadoras aplicadas a la salud.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, subrayó el impacto positivo que tendrá el convenio para el sistema sanitario provincial y señaló que “hoy es un día muy importante porque el Gobernador refrenda un acuerdo con el Hospital Italiano, con quien ya manteníamos un vínculo asistencial. Ahora fortalecemos y oficializamos avances en capacitación, cursos, rotación de residencias e investigación”.

En ese sentido, agregó: “La posibilidad de la rotación mutua de profesionales y residentes entre Tucumán y Buenos Aires, además de participar en trabajos científicos e investigaciones, nos llena de orgullo”.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales del Hospital Italiano, Juan Carlos Teterizo, agradeció la recepción brindada por la provincia y valoró el compromiso de Tucumán con la salud y la educación.

“Es un paso sumamente importante para mejorar nuestras relaciones, especialmente desde el punto de vista educativo”, sostuvo el profesional tucumano y además, destacó que el Hospital Italiano trabaja sobre cuatro pilares fundamentales: asistencia, educación, investigación e innovación.

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“Queremos abrir estas puertas al Gobierno de Tucumán. Sabemos que la provincia es un polo importante en el desarrollo de la salud pública y privada, y buscamos aportar especialmente desde la educación como un elemento central en todo el sistema sanitario”, indicó.

A su turno, el representante de la Universidad del Hospital Italiano, Alfredo Eymann, resaltó la relevancia del acuerdo para el desarrollo profesional y académico.

“El Gobierno de Tucumán ha demostrado un alto interés en fortalecer sus capacidades en salud, y el Hospital Italiano tiene mucho para ofrecer en materia educativa”, expresó.

Asimismo, remarcó la trayectoria de la institución en formación médica y actualización profesional y dijo que “la medicina cambia minuto a minuto. Por eso, una de las principales virtudes es aprender a resolver problemas de salud en contextos diferentes, con alta complejidad tanto en salud como en educación”.

Acompañaron la firma el ministro de Interior, Darío Monteros; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales; el secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow; el titular del IPLA, Dante Loza; legisladores provinciales, autoridades sanitarias, directores de hospitales, profesionales de la salud, residentes e invitados especiales.