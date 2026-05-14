Osvaldo Jaldo hizo referencia a la compra de una casa en Tafí del Valle El primer mandatario indicó que la operación se llevó a cabo con un crédito hipotecario, está declarada en sus registros patrimoniales y fue posible gracias a ingresos de su actividad privada.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, salió al cruce de las repercusiones generadas por la publicación de la compra de una vivienda en Tafí del Valle y aseguró que se trata de una operación “totalmente legal, transparente y declarada”, al tiempo que aclaró que cuenta con ingresos provenientes de su actividad privada.

Durante un acto oficial en el que se firmó un acuerdo de cooperación entre la Provincia y el Hospital Italiano, el mandatario consideró necesario dar explicaciones públicas luego de que la información fuera difundida por un medio nacional y replicada a nivel local.

“Mi obligación como gobernador, como político y como tucumano es dar las explicaciones correspondientes”, sostuvo Jaldo, quien confirmó que la propiedad “es legítimamente de quien habla” y que fue adquirida en uno de los principales destinos turísticos de la provincia. “Invertí en Tucumán, no me fui a invertir fuera del país ni fuera de la provincia”, remarcó.

En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo provincial hizo hincapié en su situación patrimonial y en el origen de los fondos utilizados para la compra. “Yo no vivo del sueldo de gobernador. Tengo una actividad privada desde hace más de 40 años, vinculada a la explotación agrícola-ganadera”, explicó, y agregó que se trata de una empresa unipersonal inscripta formalmente.

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Además, detalló que la vivienda fue adquirida mediante un crédito hipotecario UVA otorgado por el Banco Macro, lo que, según indicó, respalda la legalidad de la operación. “Es una propiedad comprada en cuotas, con financiamiento claro y registrada en todos los organismos correspondientes”, afirmó.

El gobernador también explicó que el inmueble figura en su declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2024, presentada conforme a la legislación provincial vigente, y que la operación fue informada ante los organismos nacionales como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), en su carácter de funcionario público.

“No necesito testaferros ni poner bienes a nombre de terceros. Todo lo que tengo está a mi nombre y declarado en tiempo y forma”, enfatizó Jaldo, quien sostuvo que su accionar “siempre fue legal y transparente”.

Finalmente, el mandatario aseguró que brindó estas precisiones para “llevar tranquilidad a la sociedad tucumana” y reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas. “Es mi obligación informar y dejar en claro cuál es la situación”, concluyó.

Fuente La Gaceta