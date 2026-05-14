Osvaldo Jaldo celebró el Día del Trabajador Sanitarista La repartición fue beneficiada con tres camiones desobstructores, cuatro vehículos utilitarios y dos motos. “Hemos tenido una planificación y una decisión de invertir en una empresa que suministra un elemento vital para la vida de las personas, como es la provisión de agua potable", aseguró Jaldo.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles el acto oficial por el Día del Trabajador Sanitarista en Plaza Independencia, con la presencia de ministros del Gabinete, autoridades de la Sociedad Aguas del Tucumán, intendentes y legisladores.

Durante la ceremonia se entregaron vehículos para operativos y se distinguió a trabajadores con 30 y 40 años de servicio. El evento reunió a personal del sector, representantes gremiales y funcionarios provinciales.

De ahora en más la repartición cuenta con tres camiones desobstructores, cuatro vehículos utilitarios y dos motos.

Entre mayo del 25 y este año la empresa incorporo dos camiones desobstructores de 4.000 litros, 12 vehículos utilitarios y dos martillos rompepavimento elementos para optimizar el trabajo diario.

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Estuvieron en el acto junto a Jaldo el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, el vicepresidente de la institución, Carlos Gallat, Luis Corbalán, secretario general del Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias (Sitpos), los ministros, Regino Amado (Gobierno), Luis Medina Ruiz (Salud), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Susana Montaldo (Educación) Marcelo Nazur (Obras Públicas), el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, el secretario de la Producción, Eduardo Castro, el titular del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT), Ricardo Ascárate, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri, los legisladores, Gerónimo Vargas Aignasse, Aldo Salomón, Carlos Najar y Carolina Vargas Aignasse, el intendente de Simoca, Envío Salazar y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur. También estuvieron presentes el secretario de Transporte, Vicente Nicastro, de Planeamiento, Javier Morof y de Energía, Martín Viola, como así también el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín y, los dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Cesar González y de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, (UOCRA), David Acosta.

Jaldo destacó el trabajo realizado por los empleados durante su gestión. Al iniciar su mensaje, se dirigió directamente a los presentes y explicó el motivo del encuentro. “Muchas felicitaciones a cada uno de ustedes, y muchas gracias por el esfuerzo y el sacrificio que han venido demostrando estos dos años y medio de gobierno que llevamos”.

El mandatario agradeció la labor del presidente de la empresa. Al referirse a la conducción de la SAT, precisó el alcance de la responsabilidad asumida.

“Agradecerle a quien tuvo y tiene la responsabilidad en momentos difíciles, en momentos de crisis económicas, financieras y presupuestarias. Le tocó esa gran responsabilidad de llevar adelante esta empresa de saneamiento, la más importante de la región del norte argentino, como es el doctor Marcelo Caponio”.

Rol gremial

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También valoró el rol del gremio. Al mencionar al secretario general, subrayó la importancia del acompañamiento sindical. “También no podemos dejar de agradecer el acompañamiento que hemos venido teniendo de los trabajadores, pero también del secretario gremial que conduce a esta gran familia sanitarista, que es un compañero, un amigo, un trabajador, que es el compañero Luis”.

Inversión y planificación en la SAT

El Gobernador repasó las acciones ejecutadas en la empresa estatal desde el inicio de su gestión. Al explicar la decisión política, detalló el objetivo de las medidas. “Hemos tenido una planificación y una decisión de invertir en una empresa que suministra un elemento vital para la vida de las personas, como es la provisión de agua potable. Y hemos realizado una inversión que nos ha permitido jerarquizar el rol y la función de la SAT”.

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Jaldo contrastó la situación actual con años anteriores. Al referirse al estado previo de la empresa, indicó las condiciones en que trabajaba el personal. “Cuando ustedes veían que los camiones no estaban en condiciones de salir a la calle, cuando no le daban ni siquiera el equipamiento mínimo personal, como es la ropa, la vestimenta, los elementos que protejan al personal para que ustedes presten servicio en medio del agua, y muchas veces, en condiciones hasta inhumanas, no tenían los servicios esenciales”.

El titular del Ejecutivo afirmó que su administración marcó un cambio. Al evaluar el impacto de las decisiones, remarcó la importancia de la inversión. “Llegamos al gobierno aquel 29 de octubre del 2023, hemos marcado un antes y un después en la SAT. Hemos marcado un antes y un después en la prestación del servicio de esta empresa de saneamiento más importante que tenemos”.

Obras en el Dique El Cadillal y la barcaza “La Niña”

Jaldo informó sobre los trabajos realizados en la principal fuente de abastecimiento. Al describir la situación del dique, explicó la falta de mantenimiento histórico. “No teníamos ni siquiera la seguridad que el dique El Cadillal, principal fuente de abastecimiento, iba a poder proveer el agua potable. Porque ustedes saben que el dique El Cadillal, ese gran dique y fuente de agua, su presa número 3, estaba perdiendo agua y se producía un asentamiento”.

El mandatario detalló la intervención provincial. Al referirse a la jurisdicción nacional, precisó quién ejecutó las obras. “Es decir, años que no se le hizo mantenimiento al dique El Cadillal, jurisdicción nacional. Y, además, la Nación la ha concesionado a una empresa privada, que ni la Nación ni la empresa privada le pusieron un peso al dique El Cadillal Celestino Gelsi. Tuvo que llegar este gobierno para hacer las inversiones, y hoy al dique El Cadillal lo llenamos a la máxima cuota como era desde su origen”.

Respecto a la barcaza “La Niña”, Jaldo explicó las tareas de recuperación. Al contextualizar la obra, destacó la importancia operativa. “Fíjense en la importancia que tenía, y tiene esa barcaza de La Niña, que hace 20 años la depositaron en El Cadillal. Y ya la pobre, ahí estaba, a gatas flotando. Y hemos llegado nosotros al gobierno. La hemos mirado a la barcaza y la hemos sacado y la hemos reparado a nueva. Y ahí está ella, bombeando casi 300 por ciento más de agua con motores eléctricos, bombas de repuesto”.

Empleo y continuidad de las políticas

El Gobernador vinculó la inversión con la estabilidad laboral. Al referirse al contexto nacional, señaló la diferencia con la situación de la SAT. “Por eso lo decía Luis, lo decía nuestro general, la única verdad es la realidad. Acá no hay verso, acá no hay promesas, acá hay realidades. Hemos cambiado la historia de la SAT para bien, donde hay aproximadamente, directa o indirectamente, 1000 familias que dependen de ella, 1000 familias con esperanza de presente y de futuro, 1000 familias que tienen un trabajo seguro”.

Jaldo advirtió sobre la pérdida de empleo en el país. Al explicar el riesgo para los trabajadores, indicó la prioridad de su gestión. “Y hoy, en esta Argentina, el que pierde un trabajo, difícilmente puede encontrar otro. Por eso queremos consolidar esta gran familia de la SAT”.

El mandatario concluyó con un mensaje a los trabajadores. Al finalizar el acto, planteó el compromiso para la etapa siguiente.

“En este día del sanitarista del año 2026, reasumamos el compromiso de fortalecer nuestra empresa de provisión de agua y de fortalecer esta gran fuente de trabajo que se llama la SAT”.

Reconocimiento

Caponio valoró la elección de la fecha para hacer el anuncio. En ese marco, destacó el significado de la jornada con estas palabras:

“Un día importante, un día de festejo, y qué mejor festejo del reconocimiento de la tarea del trabajador sanitarista que entregar equipamiento de última tecnología.”

La inversión total en vehículos durante los dos años y medio de gestión ascendió a 800 millones de pesos, financiada con fondos provinciales y recursos propios de la empresa.

Una empresa transformada

El presidente de la SAT trazó un diagnóstico del estado en que encontró la empresa al asumir y lo contrastó con la situación actual. Para ilustrar ese cambio, recurrió a una imagen concreta:

“Yo siempre simbolizo que la SAT, cuando asumimos, estábamos como la balsa de la Medusa, semihundida, paralizada, sin funcionar. Y hoy tenemos una empresa totalmente diferente, donde hubo una decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de fortalecer esta empresa tan importante, que es de los tucumanos y para los tucumanos.”

Caponio también respondió a quienes plantean la privatización como alternativa. Con énfasis en el carácter público del servicio, sostuvo:

“A veces escucho a dirigentes de la oposición que la mejor decisión sería privatizar la empresa. Se equivocan. Esta es una empresa estatal, una empresa que presta un servicio público, una empresa que presta un servicio esencial, y una empresa que está presente y que está dando solución a los tucumanos. Cuando hay decisión política, como la del gobernador Osvaldo Jaldo, los resultados se comienzan a ver.”

Obras y recuperación de fuentes de agua

En el plano operativo, el funcionario enumeró las principales acciones ejecutadas en el período. Entre los logros más relevantes, mencionó la recuperación de fuentes de agua estratégicas:

“En dos años y medio hicimos mucho: recuperamos fuentes principales de agua potable, como Vipo, el Cadillac y Anfama. Perforamos 60 nuevos pozos de agua potable, y sabemos que falta mucho más.”

El presidente de la SAT subrayó también el rol del equipo humano de la empresa como factor determinante. Sobre ese punto, explicó:

“El gran cambio que se impulsó fue brindar el apoyo necesario a la empresa, porque tiene un gran capital humano. La SAT tiene profesionales de primera línea, tiene personal capacitado que trabaja mañana, tarde y noche, los 365 días del año. Faltaba la decisión política de invertir, de apostar y dar las herramientas necesarias para que los trabajadores cumplan con su función.”

La reparación de la presa El Cadillal

Uno de los temas centrales del balance fue la intervención sobre la presa El Cadillal. Caponio explicó el alcance de la decisión y sus consecuencias para la provincia:

“La presa número 3 ya está solucionada. Es una decisión política importante por parte del gobernador Osvaldo Jaldo, donde se hizo cargo de los fondos necesarios para reparar esta presa para que el dique siga funcionando.”

El funcionario advirtió sobre el riesgo que habría implicado la inacción:

“Si la empresa concesionaria no lo hacía, entraba en riesgo el agua, no solamente para el consumo humano, sino para el agua para nuestras industrias y el agua de riego para nuestros campos. Hubo una decisión inteligente. Hay un juicio que continúa, pero el Cadillac hoy está vigente y en las mejores condiciones de los últimos 60 años.”

Una empresa sin fines de lucro al servicio de la provincia

Caponio remarcó el modelo de gestión que distingue a la SAT de una empresa comercial. Con énfasis en el destino de los recursos, precisó:

“Esta empresa no tiene fines de lucro. Todo lo que recauda la SAT vuelve al capital humano en obra y servicio.”

Palabra de Corbalán

A su turno, Corbalán inició su mensaje con un reconocimiento al Poder Ejecutivo por las políticas implementadas en el sector. En ese marco, Luis Corbalán manifestó: “Recibimos el gesto del señor gobernador, de un gobierno que se preocupa por la comunidad y que fortaleció institucionalmente nuestra empresa”. Luego explicó el sentido de esa decisión: “En primer lugar, puso al frente a un hombre capaz, un hombre de bien, como es el doctor Caponio, y también nos proveyó de todos los elementos, como él lo dijo”.

El impacto en el servicio

Corbalán describió el equipamiento incorporado por la Sociedad Aguas del Tucumán durante la actual gestión. Al respecto, expresó: “Hay camiones de suscriptores, se compró todo. Todo lo que se hace obedece a una política de gobierno”. También subrayó la respuesta de los trabajadores: “Esa política de gobierno es correspondida por la masa de trabajadores. Esas 1000 familias sanitaristas que el gobernador dijo que están presentes, muchas veces en condiciones climáticas adversas”.

Compromiso con la comunidad

El secretario general se refirió a las condiciones en las que desarrollan sus tareas los operarios del sector. Sobre ese punto, señaló: “En algunos casos, tuvimos que lamentar pérdidas, porque la cloaca no es cualquier cosa. El gas que emana es contaminante”. Después remarcó la misión del organismo: “Ahí está nuestra gente, ahí están nuestros compañeros, ahí está nuestro compromiso con la sociedad tucumana. Para eso fue creada Obras Sanitarias, para que tengan salubridad y seguridad”.

Saneamiento financiero de la SAT

Consultado sobre el reconocimiento al trabajador sanitarista, Corbalán respondió de forma directa: “El trabajador sanitarista está reconocido. Hoy en día, con la política que tenemos, es muy difícil llevar a la mesa la satisfacción total de un trabajador, la mesa de la familia. Conseguir un salario digno es muy difícil”. Luego explicó el contexto económico de la empresa: “Nosotros, desde la organización gremial, debemos reconocer el esfuerzo que realiza tanto nuestra empresa como el gobierno de la provincia, que cuando nuestra empresa estuvo en crisis tuvo que afrontar el gobierno provincial”. Agradeció la intervención oficial: “Le agradecemos al gobernador. Él tuvo que bancar nuestros salarios. Hoy, gracias a Dios, la empresa no es deficitaria, es una empresa que estaba desfinanciada. Hoy la empresa financiada puede proveer de esa calidad al trabajador”.

Proyección a futuro

El dirigente evocó el proceso que derivó en la creación de la actual SAT tras la fallida privatización. En ese sentido, recordó: “Hace 30 años, con un intento privatizador, se hizo cargo la compañía Aguas de la Conquija, que a los pocos meses de andar tuvo que renunciar porque no podía manejar, porque acá no es fácil manejar el servicio de agua y cloaca”. También describió la reacción social de aquel momento: “Ustedes deben recordar que no salía el agua como corresponde por las canillas, que nos querían imponer una tarifa extraordinaria. La comunidad reaccionó, hizo un Fuenteovejuna, y los franceses tuvieron que retroceder”.

Corbalán cerró con un balance de las últimas dos décadas de gestión estatal. Sobre el presente de la empresa, afirmó: “Y nace esta empresa, que como decía el gobernador, quiera Dios que tenga muchos años más. Porque después de la compañía Aguas de la Conquija hubo otros ensayos, y esta empresa que nace en el 2004, hoy, con 22 años, nos podemos quedar con la satisfacción de que tiene proyección de futuro”. Finalmente, enumeró los avances visibles: “Esa proyección de futuro la estamos viendo, no solo con la masa de trabajadores, sino también con el fortalecimiento institucional que tiene a través de las unidades de transporte, las unidades de servicio, de los pozos de agua que se están haciendo para mayor beneficio de la comunidad y de la etapa de saneamiento. Hoy, lugares que eran contaminantes son, hasta le podría decir, modelos ecológicos”.

La jornada concluyó con un reconocimiento a todo el personal de Obras Sanitarias. Las autoridades provinciales subrayaron el avance de las obras de agua y cloaca en el interior y destacaron la continuidad de las inversiones para garantizar un servicio esencial en todo el territorio tucumano.

Fuente Comunicación Tucumán