Osvaldo Jaldo anunció el inicio de la obra del acceso sur a Tucumán El mandatario destacó que la Provincia logró destrabar el proyecto mediante gestiones y diálogo institucional con el Gobierno nacional, luego de casi tres años de paralización por problemas de financiamiento.

El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que durante la primera quincena de diciembre comenzarán los trabajos del primer tramo del acceso sur a la provincia, en la zona conocida como El Empalme. La obra contempla una extensión de tres kilómetros, la duplicación de calzada, la construcción de un puente sobre el río Salí y un cruce elevado en la intersección de las rutas provincial 306 y nacional 9. La inversión superará los $40.000 millones.

“Hemos logrado, a través de la gestión provincial, destrabar una de las obras más significativas por lo que representa desde el punto de vista vial y de la seguridad vial”, expresó el Primer Mandatario provincial.

Jaldo recordó que se trata de una obra nacional que iniciada 2022 y neutralizada en 2023 por dificultades en el financiamiento. “Tucumán estuvo a punto de perder una de las obras que tiene que ver con otro de los accesos importantes de nuestra provincia: el acceso sur”, señaló.

En ese sentido, explicó que la intervención comprende los primeros tres kilómetros de la futura doble vía Tucumán-Termas de Río Hondo. “No podemos empezar a hablar de la doble vía si antes no hacemos las obras de infraestructura que tenemos previstas en este proyecto, que acaba de contar con la resolución de Vialidad Nacional para que la empresa encargada pueda llevar adelante los trabajos”, sostuvo.

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El gobernador también hizo hincapié en la importancia del diálogo con la Nación para recuperar proyectos de infraestructura. “Hemos elegido el camino indicado, el mejor camino para Tucumán, que es dialogar institucionalmente y de manera permanente con el Gobierno nacional. Ese diálogo nos permitió destrabar el acueducto de Vipos, la obra energética El Bracho-Villa Quinteros, avanzar con la ruta 307 y concretar obras como la del aeropuerto, entre otras”, enumeró.

“Vamos a sostener ese diálogo hasta el último día de nuestro gobierno, porque tenemos la responsabilidad de gobernar para los dos millones de tucumanos que viven en esta provincia”, afirmó Jaldo.

Por su parte, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, brindó detalles técnicos del proyecto y precisó que, además de la duplicación de calzada en los tres kilómetros de extensión, se construirá un puente sobre el río Salí de más de 120 metros de longitud. En esa línea, precisó que en marzo 2022 se firmó el contrato pata iniciar el proyecto que tuvo una ejecución superior a los 12 meses, con avance del 15%. Sin embargo, en diciembre del 2023 se neutralizó la obra.

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Asimismo, indicó que en el cruce de las rutas 306 y 9 se ejecutará un paso elevado y dos rotondas sobre la ruta provincial para distribuir el tránsito. “Es una obra sumamente importante para la provincia, porque viene a resolver un problema estructural de circulación. Por ese cruce transitan más de 25.000 vehículos por día”, explicó.

Nazur también destacó que la Provincia asumirá el traslado de los servicios de energía eléctrica que atraviesan la zona, con una inversión superior a los $1.000 millones. Esta intervención permitirá avanzar con los trabajos y resolver los inconvenientes que mantenían paralizado el proyecto.

“Lejos de esperar que se resuelva el conflicto por los fondos, la Provincia decidió hacerse cargo del traslado de los servicios. Con ese compromiso y la inversión provincial, la Nación, la Provincia y la empresa Conorvial lograron destrabar la obra”, detalló el ministro.

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Finalmente, confirmó que los primeros equipos y movimientos se observarán durante la primera quincena de diciembre. La inversión total prevista para esta intervención superará los $40.000 millones.

Fuente Comunicación Tucumán