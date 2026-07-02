Confirmaron que hay gas para las industrias tucumanas El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, encabezó una nueva reunión con representantes de las industrias citrícola y azucarera e informó que los privados deberán sentarse a negociar con las distribuidoras por el precio del suministro.

Tras el encuentro, el ministro explicó que la Provincia mantuvo contactos con autoridades nacionales y empresas vinculadas al sistema energético para encontrar una alternativa que permitiera abastecer a las industrias afectadas por la falta de gas.

En ese sentido, Abad sostuvo: “Después de la primera reunión, en la que recibimos un diagnóstico de cada una de las empresas afectadas por la falta de gas, hoy nos reunimos de nuevo y establecimos contacto con la Secretaría de Energía de la Nación, Cammesa, YPF, Refinor y distintos comercializadores. La conclusión es que hoy informamos a los sectores que hay gas y que puede haber un flujo importante de suministro”.

El funcionario explicó que la disponibilidad del recurso permitió abrir una instancia de negociación entre las empresas y los proveedores. “Por supuesto que tienen que negociar las condiciones. El precio no es el mismo que habían acordado el mes pasado, porque estamos atravesando un invierno que finalmente resultó más crudo de lo previsto. Ahora deberán sentarse a negociar con quienes disponen del gas para arribar a un acuerdo”, afirmó.

Asimismo, destacó el alcance de las gestiones provinciales y precisó el origen del suministro disponible. “Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, estableciendo los contactos y el diálogo con la Nación. Apareció el gas y concretamente estará disponible a partir de una reasignación de parte del volumen destinado a centrales térmicas del Litoral y del Norte Argentino para desviarlo hacia la industria tucumana. A partir de ahora, cada empresa deberá negociar las condiciones, la cantidad, el volumen y el tiempo de provisión”, indicó.

MIRA TAMBIÉN Un motociclista falleció luego de impactar contra una camioneta estacionada

Estuvieron presentes el secretario de Producción, Eduardo Castro; y el gerente del Institutito de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán (IPAAT), Jorge Etchandy.

Por el sector productivo participaron el presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), Roberto Sánchez Loria; representantes de Argentine Group, de Citrusvill, de Citrícola San Miguel y del Grupo Trápani.

Por su parte, Sánchez Loria valoró el espacio de trabajo conjunto y describió la situación que atraviesa el sector.

MIRA TAMBIÉN La cocaína decomisada en Valentín Jiménez ya habría sido secuestrada

“El tema principal es la disponibilidad de gas para las industrias, tanto citrícolas como azucareras. Participamos de la reunión representantes de ambos sectores porque estamos en una situación de estancamiento: no tenemos disponibilidad del fluido y, en consecuencia, el proceso fabril está complicado. A partir de ahora buscamos una solución que pasa por conseguir el gas a un precio razonable, que permita cerrar la ecuación económica”, expresó.

El dirigente también destacó las gestiones impulsadas por el Gobierno provincial para acercar una solución al conflicto. “La Provincia hizo toda la gestión que puede realizar desde Tucumán con el Gobierno nacional. Es un tema que se define fundamentalmente a nivel nacional y el ministro nos informó que, a partir de ahora, el camino queda en el ámbito de la actividad privada, donde los proveedores definirán el precio al que ofrecerán el gas”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán