La cocaína decomisada en Valentín Jiménez ya habría sido secuestrada Los investigadores detectaron numeraciones y perforaciones en los panes de cocaína que serían compatibles con un procedimiento previo. Cómo sigue la causa.

Números identificatorios, pequeñas roturas en los envoltorios de los panes de cocaína y una información obtenida de manera extraoficial fueron indicios suficientes para que los investigadores elaboraran una hipótesis que podría derivar en un nuevo escándalo a nivel nacional. Los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez, en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, podrían formar parte de un cargamento secuestrado con anterioridad que, por razones que aún se investigan, habría regresado al circuito ilegal.

Todo comenzó al mediodía. En el marco del Operativo Lapacho, los efectivos detuvieron un camión Mercedes Benz. El conductor, cuya identidad se mantiene en reserva, no se opuso al control, pero advirtió que no podía abrir el capot. Ante esa situación, los policías le informaron que no podría continuar viaje hasta tanto se realizara una inspección completa del vehículo.

El hombre respondió que realizaría una llamada telefónica al propietario del camión para intentar solucionar el inconveniente. Minutos después regresó y, según consta en las actuaciones, habría manifestado que su patrón le había transferido $500.000 para “arreglar” la situación. Ante esa circunstancia, los uniformados decidieron demorarlo y, con autorización judicial, inspeccionaron el sector del motor. Allí descubrieron 37 kilos de cocaína ocultos entre los componentes mecánicos.

La otra novedad

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Al comenzar las tareas periciales, personal de la Didrop Este detectó detalles fuera de lo habitual. Los panes de cocaína estaban numerados y varios de ellos presentaban pequeñas perforaciones o cortes en los envoltorios. Según explicaron fuentes vinculadas a la investigación, esas marcas suelen aparecer durante los procedimientos de secuestro, cuando se enumeran los paquetes y se realizan pruebas de campo para determinar si la sustancia es efectivamente un estupefaciente.

“Pusimos al tanto de las autoridades judiciales de esta situación porque existen elementos que podrían indicar que se trata de droga que ya fue secuestrada en otro procedimiento y que, por alguna razón, volvió a circular”, sostuvo el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

La hipótesis cobró mayor fuerza a partir de la declaración espontánea que habría realizado el detenido. Según trascendió, el hombre manifestó que había sido contratado para trasladar un camión desde Orán, su ciudad natal. Siempre de acuerdo con esa versión, tomó contacto con un integrante de una fuerza de seguridad que le habría facilitado las condiciones para iniciar el viaje hacia Santiago del Estero, donde debía encontrarse con los supuestos compradores.

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Desde hace años circulan denuncias y se iniciaron investigaciones vinculadas con presuntos desvíos de droga secuestrada en procedimientos antidrogas. También se han detectado irregularidades y faltantes en depósitos judiciales y dependencias donde se almacenan sustancias hasta su destrucción definitiva.

“El kilo de cocaína, según las últimas referencias que manejamos, ronda los U$S2.500 en zonas fronterizas. Algunas versiones indican que quienes buscan desprenderse rápidamente de la sustancia la ofrecen a valores inferiores para reducir riesgos”, explicó una fuente vinculada a la Justicia Federal de Salta.

Si esta hipótesis se confirmara, sería el segundo caso en menos de una semana que involucra sospechas sobre integrantes de fuerzas de seguridad en hechos relacionados con el narcotráfico. Días atrás, una médica que prestaba servicios en Gendarmería Nacional fue detenida junto con otra mujer mientras transportaba 66 kilos de cocaína. En los últimos dos años también se registraron distintos procesos judiciales contra miembros de esa fuerza por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

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La investigación

La pesquisa ahora deberá avanzar en dos direcciones. La primera será establecer el origen de la cocaína secuestrada y determinar si efectivamente formó parte de un procedimiento anterior. Para ello será necesario reconstruir la trazabilidad de los paquetes e identificar si las numeraciones y marcas coinciden con registros de otros expedientes.

La segunda línea apunta a identificar a las personas que organizaron el envío. Según trascendió, los investigadores tienen bajo análisis a un hombre que estaría vinculado a una empresa dedicada a excursiones y que mantendría contactos en el ambiente artístico. Por el momento no existen imputaciones en su contra, aunque las próximas horas podrían resultar decisivas para determinar su grado de participación.

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“Hemos aportado todas las pruebas a la Justicia Federal para que determine cuál es el camino investigativo que debemos seguir”, explicó Girvau. “Este procedimiento demuestra que la Policía de Tucumán está comprometida con la lucha contra el narcotráfico. Si se detectan errores o conductas delictivas, los responsables serán apartados de la fuerza y puestos a disposición de la Justicia”, concluyó.

Fuente La Gaceta