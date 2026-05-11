La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sigue realizando operativos y campañas de concientización en toda la ciudad para prevenir la reproducción del mosquito Aedes aegypti que transmite chikungunya y dengue.
Del 11 al 15 de mayo, el Plan Integral Antimosquito (PIA) se desarrollará en los Alejandro Heredia y Diza, en la zona sur de la capital, donde se instalarán contenedores para que los vecinos depositen objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti. En esos vecindarios también habrá nuevos operativos de control focal, durante los cuales los promotores ambientales revisan patios, galerías y jardines para ayudar a los vecinos a eliminar cacharros de sus viviendas.
Además, la Posta de Salud Ambiental “Cortá con el dengue” seguirá recorriendo espacios públicos de la ciudad.
La programación se detalla a continuación:
Lunes 11 de mayo – Barrio Alejandro Heredia
PIA: Cangallo y calle 445 Suroeste.
9 h – Control focal articulado con el SIPROSA, en calles Moreno, C. 445 Suroeste, C. 457 Suroeste, Congreso, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino.
9 a 11 h – Posta de Salud Ambiental: Cangallo y calle 445 Suroeste.
Martes 12 de mayo – Barrio Alejandro Heredia
PIA: Cangallo y calle 257 Suroeste
9 h – Control focal articulado con el SIPROSA, en calles Marina Alfaro, C. 257 Suroeste, Mariano Moreno, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino
9 a 11 h – Posta de Salud Ambiental: Cangallo y calle 257 Suroeste.
Miércoles 13 de mayo – Barrio Alejandro Heredia
PIA: Marina Alfaro y calle 632 Suroeste
9 h – Control Focal articulado con el SIPROSA, en calles C. 261 Suroeste, Marina Alfaro, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste y Antonio Pérez Palavecino.
9 a 11 h – Posta de Salud Ambiental: Marina Alfaro y calle 632 Suroeste.
Jueves 14 de mayo – Barrio Alejandro Heredia
PIA: Díaz Vélez y Melián de Leguizamo
9 h – Control focal articulado con SIPROSA en avenida Circunvalación, C. 457 Sureste, calle Díaz Vélez, Pje. Belisario López, 259 Sureste, 261 Sureste, Capitán Melián de Leguizamo y C. 65 Sureste
9 a 11 h – Posta de Salud Ambiental: Díaz Velez y Melián de Leguizamo
Viernes 15 de mayo – Barrio Diza
PIA: Las Heras y Granaderos de San Martín
9 h – Control focal articulado con SIPROSA, en calles Moreno, Las Heras, Congreso, Eudoro Aráoz, Granaderos de San Martín, Benigno Vallejo y pasaje Einstein.
9 a 11 h – Posta de Salud Ambiental: Las Heras y Granaderos de San Martín
Las actividades al aire libre se reprograman en caso de lluvias.
Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán