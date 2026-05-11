Realizan operativos ambientales para la prevención del dengue y la chikungunya El Plan Integral Antimosquito (PIA) se desarrollará en los barrios Alejandro Heredia y Diza donde se instalarán contenedores para depositar cacharros, habrá nuevas tareas de control focal y campañas de concientización.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sigue realizando operativos y campañas de concientización en toda la ciudad para prevenir la reproducción del mosquito Aedes aegypti que transmite chikungunya y dengue.

Del 11 al 15 de mayo, el Plan Integral Antimosquito (PIA) se desarrollará en los Alejandro Heredia y Diza, en la zona sur de la capital, donde se instalarán contenedores para que los vecinos depositen objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti. En esos vecindarios también habrá nuevos operativos de control focal, durante los cuales los promotores ambientales revisan patios, galerías y jardines para ayudar a los vecinos a eliminar cacharros de sus viviendas.

Además, la Posta de Salud Ambiental “Cortá con el dengue” seguirá recorriendo espacios públicos de la ciudad.

La programación se detalla a continuación:

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Lunes 11 de mayo – Barrio Alejandro Heredia

PIA: Cangallo y calle 445 Suroeste.

9 h – Control focal articulado con el SIPROSA, en calles Moreno, C. 445 Suroeste, C. 457 Suroeste, Congreso, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino.

9 a 11 h – Posta de Salud Ambiental: Cangallo y calle 445 Suroeste.

Martes 12 de mayo – Barrio Alejandro Heredia

PIA: Cangallo y calle 257 Suroeste

9 h – Control focal articulado con el SIPROSA, en calles Marina Alfaro, C. 257 Suroeste, Mariano Moreno, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste, Cangallo y Antonio Pérez Palavecino

9 a 11 h – Posta de Salud Ambiental: Cangallo y calle 257 Suroeste.

Miércoles 13 de mayo – Barrio Alejandro Heredia

PIA: Marina Alfaro y calle 632 Suroeste

9 h – Control Focal articulado con el SIPROSA, en calles C. 261 Suroeste, Marina Alfaro, Capitán Melián de Leguizamo, C. 65 Sureste y Antonio Pérez Palavecino.

9 a 11 h – Posta de Salud Ambiental: Marina Alfaro y calle 632 Suroeste.

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Jueves 14 de mayo – Barrio Alejandro Heredia

PIA: Díaz Vélez y Melián de Leguizamo

9 h – Control focal articulado con SIPROSA en avenida Circunvalación, C. 457 Sureste, calle Díaz Vélez, Pje. Belisario López, 259 Sureste, 261 Sureste, Capitán Melián de Leguizamo y C. 65 Sureste

9 a 11 h – Posta de Salud Ambiental: Díaz Velez y Melián de Leguizamo

Viernes 15 de mayo – Barrio Diza

PIA: Las Heras y Granaderos de San Martín

9 h – Control focal articulado con SIPROSA, en calles Moreno, Las Heras, Congreso, Eudoro Aráoz, Granaderos de San Martín, Benigno Vallejo y pasaje Einstein.

9 a 11 h – Posta de Salud Ambiental: Las Heras y Granaderos de San Martín

Las actividades al aire libre se reprograman en caso de lluvias.

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Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán