Jaldo gestionará en Buenos Aires soluciones para el abastecimiento de gas El mandatario se reunirá con autoridades nacionales para plantear la preocupación por el abastecimiento energético en la provincia y la región del NOA.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este miércoles a la situación de la provisión de gas en la provincia y adelantó que viajará esta tarde a Capital Federal para mantener reuniones con el secretario de Energía de la Nación.

En declaraciones a la prensa, el Primer Mandatario explicó que el tema “es complejo” y confirmó que tanto él como el ministro de Economía provincial mantendrán reuniones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con funcionarios nacionales del área energética. “Nos tiene muy preocupada la provisión de gas para asegurar primero a los domicilios, que es lo principal, y luego a las industrias”, sostuvo.

Jaldo remarcó el impacto que podría generar la falta de suministro: “De las industrias dependen fuentes de trabajo para muchos tucumanos y tucumanas. Si la industria no funciona por falta de gas, el que no trabaja no cobra, y son jornales que se pierden”, advirtió.

En ese sentido, el Gobernador señaló que actualmente no puede garantizar el abastecimiento: “Hoy no puedo asegurar la provisión. Esto depende del Gobierno nacional, que es quien define la cantidad, calidad y distribución por regiones”.

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Asimismo, indicó que la problemática no afecta únicamente a Tucumán, sino también a otras provincias del norte argentino. Por lo que, gobernadores de Jujuy y Salta participarán de los encuentros en Buenos Aires para plantear la misma situación.

Sobre las causas del escenario actual, Jaldo descartó que se trate de una discriminación regional y explicó que responde a una cuestión de infraestructura. “Tiene que ver con una obra que aún no está terminada: la reversión del gasoducto”, precisó.

El Primer Mandatario recordó que históricamente el país importaba gas desde Bolivia, con un flujo de norte a sur, pero que el desarrollo de Vaca Muerta permitió revertir ese esquema. “Hoy el gas se produce en el sur y debe llegar al norte, pero las obras solo llegaron hasta Córdoba. Falta que lleguen a Tucumán y a otras provincias del NOA. Esto es un problema de infraestructura y de inversión”, explicó.

En esa línea, subrayó que la Argentina cuenta con recursos suficientes para abastecer la demanda energética, pero insistió en la necesidad de inversiones para completar la infraestructura. “El gas está. Lo que falta es terminar el gasoducto del sur hacia el norte. El Gobierno nacional debe priorizar esa inversión porque de ello dependen miles de puestos de trabajo”, enfatizó.

Finalmente, Jaldo se mostró optimista a mediano plazo: “Para el año que viene no deberíamos tener este problema si las obras se completan. Mientras tanto, el Gobierno nacional tendrá que encontrar alternativas para garantizar el abastecimiento a las industrias del NOA y NEA”.