Jaldo inauguró la repavimentación de la Ruta Provincial 329 El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó ayer martes la inauguración de la obra de recuperación y mantenimiento de la Ruta Provincial N° 329, que conecta la Ruta Nacional 38 con la Ruta Nacional 157, uniendo Concepción con Monteagudo y atravesando los departamentos de Chicligasta y Simoca.

La intervención, ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad con personal y equipos propios, abarcó 33,8 kilómetros e incluyó la colocación de 120 señales verticales, 34 km de demarcación horizontal, recuperación de banquinas y limpieza en 102 hectáreas. La inversión total fue de $3.900 millones y el plazo de obra efectivo fue de cinco meses.

“Durante muchos años, los vecinos solicitaron esta ruta. Hoy la entregamos ensanchada, con alumbrado público, señalización completa y mejores condiciones de seguridad vial. Esto favorece nuestras economías regionales, el turismo y la conectividad”, destacó Jaldo.

El mandatario subrayó que la obra se realizó íntegramente con recursos provinciales, “administrando eficientemente los fondos, pese al contexto económico nacional”. Además, anunció que en los próximos días se inaugurará el último tramo en Concepción, en conjunto con el municipio.

El vicegobernador Miguel Acevedo celebró que el proyecto se concretara “con empleados públicos y por administración, en un contexto donde Nación no envía los fondos correspondientes”.

Por su parte, el ministro del Interior Darío Monteros resaltó que la Ruta 329 “es emblemática para la zona y para quienes la transitan desde otras provincias, porque facilita la producción y el turismo”.

Autoridades locales y comunales coincidieron en que la obra representa un avance significativo para la seguridad vial, la actividad productiva y el desarrollo turístico de la región.