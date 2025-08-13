El PJ tucumano presentó a sus candidatos en un acto en Banda del Río Salí El Partido Justicialista (PJ) tucumano oficializó este miércoles a sus candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El acto, encabezado por Osvaldo Jaldo, comenzó a las 10 de la mañana en el Club Concepción BB de Banda del Río Salí.

La presentación se enmarcó en el calendario electoral, que establece el 17 de agosto como fecha límite para que los partidos entreguen sus listas definitivas ante las juntas electorales partidarias.

La nómina de Tucumán Primero estará encabezada por el propio Jaldo, seguido por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla. Como suplentes figuran el senador nacional Juan Manzur, la legisladora Carolina Vargas Aignasse y el vicegobernador Miguel Acevedo.

En su discurso, Jaldo destacó que la presentación de la lista refleja un hecho “histórico” para el peronismo tucumano: “No es casualidad la unidad del peronismo en la provincia. Hemos sido capaces de dejar de lado diferencias personales, institucionales y políticas para lograr el 100% de unidad. Muchos no creían que íbamos a ser la primera provincia en presentar la lista completa para competir a nivel nacional, pero acá estamos”.

El mandatario, cuya candidatura es considerada testimonial ya que no dejaría la Gobernación para asumir como diputado, también habló sobre la importancia de la contienda electoral. “El 26 de octubre Tucumán se juega mucho: el presente y el futuro, no solo de nosotros, sino de nuestros hijos y nietos. Nadie puede mirar para otro lado. Necesitamos a la militancia en la calle, golpeando puerta por puerta, barrio por barrio”.

En un mensaje crítico hacia la Nación, Jaldo remarcó las diferencias de prioridades. “Mientras el gobierno nacional se pasa los años arreglando variables macroeconómicas para mostrarle al Fondo Monetario Internacional, nosotros gobernamos para el pueblo tucumano, para las 93 comunas rurales y los 19 municipios de la provincia”.

Recordamos que el próximo 27 de agosto, exactamente 60 días antes de los comicios, comenzará oficialmente la campaña electoral de las distintas fuerzas políticas que competirán en todo el país.

Con información de La Gaceta