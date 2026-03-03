Jaldo inauguró el ciclo lectivo 2026 en Alderetes El Gobernador encabezó el acto oficial en la Escuela Fray Manuel Pérez. Destacó el esfuerzo económico de la Provincia para garantizar la presencialidad, asumiendo costos recortados por la Nación, y agradeció la vocación de los docentes en medio de la crisis.

En un contexto marcado por dificultades económicas a nivel nacional y un escenario global complejo, la provincia de Tucumán dio inicio formal este martes 3 de marzo al ciclo lectivo 2026. El acto central estuvo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien visitó la Escuela Fray Manuel Pérez de la ciudad de Alderetes para acompañar a cientos de alumnos, familias y docentes en su primer día de clases.

“Hoy es un día de alegría a pesar de todos los problemas que tenemos. Hacemos un alto en el camino y venimos a dejar oficialmente inaugurado el ciclo lectivo”, sostuvo el Primer Mandatario, quien remarcó que ubicar a Tucumán entre las primeras provincias en arrancar las clases es fruto del diálogo con los representantes gremiales. “Para nosotros la educación es primero, no es un eslogan”, sentenció.

El esfuerzo provincial para sostener las aulas abiertas

Durante su discurso, Jaldo reconoció que los incrementos salariales pueden resultar “importantes pero no suficientes”, y valoró profundamente la “vocación y solidaridad” de los maestros para estar frente a los alumnos.

En ese sentido, el Gobernador detalló las medidas de contención económica que el Estado provincial debió asumir para blindar la presencialidad ante los recortes del Gobierno Nacional:

MIRA TAMBIÉN Miércoles agobiante y pasado por agua: humedad extrema y alerta de tormentas fuertes hacia la noche en Tucumán

Incentivo Docente y Conectividad: La Provincia se hizo cargo de abonar estos ítems salariales con fondos propios tras la quita de la Nación.

La Provincia se hizo cargo de abonar estos ítems salariales con fondos propios tras la quita de la Nación. Seguro Escolar: Su costo fue asumido íntegramente por el Gobierno provincial a través de la Caja Popular de Ahorros.

Su costo fue asumido íntegramente por el Gobierno provincial a través de la Caja Popular de Ahorros. Boleto Estudiantil Gratuito: Se garantizó la continuidad del pasaje para que el transporte no sea un impedimento a la hora de estudiar.

“Los chicos están primero, por eso dejemos las diferencias y nos pongamos a trabajar. El diálogo sigue, tenemos la Casa de Gobierno con las puertas abiertas”, convocó el mandatario.

Apoyo institucional y expectativas

La ceremonia contó con un fuerte respaldo político e institucional. Estuvieron presentes el vicegobernador Miguel Acevedo; la ministra de Educación, Susana Montaldo; la diputada nacional Gladys Medina; y las intendentas de Alderetes, Graciela Gutiérrez, y de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, además de un nutrido grupo de legisladores y funcionarios del gabinete.

A su turno, Acevedo reflexionó: “No hay otra forma de trabajar, de aprender y de desarrollarse que no sea con educación. Desde la Legislatura vamos a brindar todas las herramientas necesarias para que las clases se desarrollen con normalidad”.

MIRA TAMBIÉN Confirmaron el primer caso de chikungunya en Tucumán

Por su parte, la ministra Montaldo destacó el “nuevo dinamismo” que la escuela le inyecta a la sociedad, afirmando que el inicio de clases “presenta desafíos, oportunidades y esperanza de poder brindar un futuro mejor a nuestros niños y jóvenes”.

Finalmente, la intendenta anfitriona, Graciela Gutiérrez, subrayó la importancia de tener un Estado presente: “Los niños y jóvenes no tienen la culpa de los problemas que pueda haber a nivel mundial o nacional. Si nosotros como Estado no estamos, esto no sería posible”.