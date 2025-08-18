La Fiesta del Sánguche de Milanesa y “Canta Tucumán” hicieron vibrar a Las Talitas Este fin de semana, Las Talitas fue sede de una doble celebración que reunió sabor y música popular: la 4ª edición del Concurso Provincial del Sánguche de Milanesa y la primera instancia del certamen “Canta Tucumán”, en el que jóvenes artistas locales mostraron su talento.

Las competencias, que ya pasaron por Aguilares y Concepción, seguirán recorriendo distintas ciudades del interior como Famaillá, Burruyacú, Trancas y Monteros. La propuesta busca rescatar tradiciones, promover el turismo y ofrecer un espacio de encuentro gratuito para toda la familia.

En el concurso gastronómico, distintas sangucherías compitieron para definir cuál prepara la mejor milanesa de la zona. Los ganadores de cada fecha participarán en noviembre de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, uno de los eventos más esperados del calendario tucumano.

Paralelamente, el certamen Canta Tucumán reunió a jóvenes de entre 16 y 25 años que interpretaron repertorio folclórico. Los seleccionados avanzarán a una gran final prevista en la Plaza Independencia, en el marco del Septiembre Musical.

Según los organizadores, la gira provincial continuará durante las próximas semanas:

Famaillá será la próxima sede el sábado 23 de agosto.

Luego seguirá en Burruyacú y Trancas .

La fiesta volverá a Las Talitas con nuevas actividades y shows en vivo.

Ambas actividades son impulsadas por el Ministerio del Interior, el Ente Tucumán Turismo y el Ente Cultural, con el respaldo del Gobierno provincial. Con 18 fechas confirmadas, la iniciativa combina gastronomía, música y espectáculos gratuitos, y promete seguir siendo uno de los encuentros populares más esperados de la provincia.