Navidad en la capital: cronograma de servicios municipales del 24 al 26 de diciembre Con motivo del feriado por Navidad y los asuetos administrativos dispuestos para el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó cómo funcionarán los distintos servicios durante esas jornadas.

En el área de Salud, la Asistencia Pública (Chacabuco 239) no brindará atención en consultorios los días 24, 25 y 26 de diciembre. Sin embargo, permanecerá activa la guardia médica, de enfermería y odontológica, que funciona las 24 horas. Desde el Municipio solicitan concurrir con DNI y barbijo.

Los cementerios municipales —del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300)— atenderán en su horario habitual, de 8 a 12 y de 15 a 18 horas.

En cuanto a la recolección de residuos, el miércoles 24 el turno noche se adelantará, con recorridos previstos entre las 14 y las 22 horas. El jueves 25 no habrá servicio, mientras que el viernes 26 la recolección se realizará con normalidad.

El Mercado Municipal Dorrego, ubicado en avenida Roca y Marina Alfaro, abrirá el miércoles 24 de diciembre de 9 a 15.30 horas, permanecerá cerrado el jueves 25 y retomará su actividad habitual el viernes 26, de 9 a 15.30 y de 18 a 21.30 horas.

Por su parte, la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270) y el resto de las oficinas administrativas municipales no brindarán atención presencial durante esos días.

Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden realizar consultas, pedidos y reclamos a través de la App Ciudad SMT, disponible para reportar inconvenientes vinculados a alumbrado público, tránsito, recolección de residuos, estado de calles, arbolado, semáforos y transporte, entre otros servicios.