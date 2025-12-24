En el área de Salud, la Asistencia Pública (Chacabuco 239) no brindará atención en consultorios los días 24, 25 y 26 de diciembre. Sin embargo, permanecerá activa la guardia médica, de enfermería y odontológica, que funciona las 24 horas. Desde el Municipio solicitan concurrir con DNI y barbijo.
Los cementerios municipales —del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300)— atenderán en su horario habitual, de 8 a 12 y de 15 a 18 horas.
En cuanto a la recolección de residuos, el miércoles 24 el turno noche se adelantará, con recorridos previstos entre las 14 y las 22 horas. El jueves 25 no habrá servicio, mientras que el viernes 26 la recolección se realizará con normalidad.
El Mercado Municipal Dorrego, ubicado en avenida Roca y Marina Alfaro, abrirá el miércoles 24 de diciembre de 9 a 15.30 horas, permanecerá cerrado el jueves 25 y retomará su actividad habitual el viernes 26, de 9 a 15.30 y de 18 a 21.30 horas.
Por su parte, la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270) y el resto de las oficinas administrativas municipales no brindarán atención presencial durante esos días.
Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden realizar consultas, pedidos y reclamos a través de la App Ciudad SMT, disponible para reportar inconvenientes vinculados a alumbrado público, tránsito, recolección de residuos, estado de calles, arbolado, semáforos y transporte, entre otros servicios.