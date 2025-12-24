La presidenta de la entidad, Gabriela Coronel, señaló que la decisión fue consensuada teniendo en cuenta la relevancia de diciembre para la actividad comercial. “Estuvimos debatiendo sobre qué horarios vamos a trabajar, considerando que este mes es muy bueno para nosotros”, explicó.
De acuerdo al cronograma establecido, los comercios atenderán en los siguientes horarios:
-
Miércoles 24 de diciembre: de 9 a 17 horas.
-
Lunes 29 de diciembre: de 9 a 13 y de 17:30 a 21:30 horas.
-
Martes 30 de diciembre: de 9 a 13 y de 17:30 a 21:30 horas.
-
Miércoles 31 de diciembre: de 9 a 14 horas.
Desde la Cámara destacaron que el movimiento generado por las fiestas representa un impacto clave en la facturación anual. “Las expectativas son muy buenas. Este tipo de jornadas comerciales significan entre un 20% y un 30% del total de las ventas del año”, remarcó Coronel.