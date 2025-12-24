Fiestas de fin de año: el comercio tucumano definió sus horarios de atención El comercio de Tucumán se prepara con expectativas positivas para una de las etapas más importantes del año en términos de ventas. En ese marco, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán confirmó los horarios de atención que regirán durante las fiestas de fin de año en los locales del microcentro.

La presidenta de la entidad, Gabriela Coronel, señaló que la decisión fue consensuada teniendo en cuenta la relevancia de diciembre para la actividad comercial. “Estuvimos debatiendo sobre qué horarios vamos a trabajar, considerando que este mes es muy bueno para nosotros”, explicó.

De acuerdo al cronograma establecido, los comercios atenderán en los siguientes horarios:

Miércoles 24 de diciembre: de 9 a 17 horas.

Lunes 29 de diciembre: de 9 a 13 y de 17:30 a 21:30 horas. MIRA TAMBIÉN Derrumbe en un bar del sur capitalino: no hubo heridos de milagro

Martes 30 de diciembre: de 9 a 13 y de 17:30 a 21:30 horas.

Miércoles 31 de diciembre: de 9 a 14 horas.

Desde la Cámara destacaron que el movimiento generado por las fiestas representa un impacto clave en la facturación anual. “Las expectativas son muy buenas. Este tipo de jornadas comerciales significan entre un 20% y un 30% del total de las ventas del año”, remarcó Coronel.