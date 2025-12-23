Osvaldo Jaldo junto con autoridades provinciales realizaron el tradicional brindis de fin de año El Primer Mandatario encabezó un encuentro en el Salón Blanco, valoró el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado, el rol de la prensa y afirmó que Tucumán llega a fin de año con paz social, equilibrio fiscal y desafíos renovados para 2026.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este martes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el tradicional brindis de fin de año junto con ministros, secretarios, subsecretarios, directores, empleados estatales y medios de comunicación de la provincia.

“Este Salón Blanco completo demuestra que, más allá de los distintos roles institucionales, todos tenemos las mismas metas y objetivos: trabajar juntos para tener un Tucumán mejor todos los días”, expresó el mandatario, destacando la presencia de autoridades provinciales, municipales, legisladores nacionales y trabajadores de prensa.

Jaldo subrayó la política de transparencia y acceso a la información, remarcando que “en este gobierno no hay primicias, todos los medios tienen el mismo acceso, y por eso hemos recuperado las conferencias de prensa como herramienta para dar la versión oficial y permitir preguntar y repreguntar”.

En su mensaje, el Gobernador valoró el funcionamiento pleno de los tres poderes del Estado. Agradeció al Poder Legislativo, encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo, por las leyes sancionadas, y al Poder Judicial por su acompañamiento en áreas clave como la seguridad. “Respetando la división de poderes, hemos trabajado en conjunto y eso se refleja en la baja de los delitos y de los homicidios”, afirmó.

Asimismo, señaló que Tucumán llega al cierre del año “económica, financiera y presupuestariamente ordenada”, cumpliendo con lo establecido en el presupuesto y garantizando paz social. “La tranquilidad que hoy se vive en la provincia es producto del ordenamiento y de decisiones políticas firmes”, sostuvo.

De cara al futuro, Jaldo remarcó que la gestión se encuentra en la mitad del mandato y convocó a redoblar esfuerzos. “Nos quedan dos años de grandes desafíos, en un contexto nacional complejo, pero nadie se salva solo. Tenemos que trabajar unidos para sacar adelante a Tucumán y a la Argentina”, expresó.

Finalmente, el Gobernador reafirmó su compromiso de defender los intereses provinciales ante la Nación. “Cuando vamos a Buenos Aires no vamos a mendigar, vamos a pedir lo que a los tucumanos les corresponde, para más salud, más educación, más seguridad y más oportunidades para quienes más lo necesitan”, concluyó, deseando Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos los tucumanos.

Estuvieron presentes el vicegobernador Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; las diputadas nacionales, Gladys Medina y Elia Fernández; las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Darío Monteros (Interior), Daniel Abad (Economía y Producción), Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Federico Masso, (Desarrollo Social) y Susana Montaldo (Educación).

También estuvieron presentes el legislador, Aldo Salomón; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; el presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya; el intendente de Simoca, Elvio Salazar; el legislador, Gerónimo varga Aignasse; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, y el representante oficial de la provincia de Tucumán en CABA, Enrique Salvatierra.

Por su parte, el vicegobernador, Miguel Acevedo, expresó que “qué lindo ver el Salón Blanco de esta manera, cerrando el año, todos quienes tenemos responsabilidad institucional juntos, y con la prensa teniendo el acceso libre que siempre ha garantizado el Gobernador. Esto nos llena de orgullo y de esperanza”.

El vicegobernador reconoció que fue un año complejo, marcado por desafíos institucionales y electorales. “Fue un año difícil, donde tuvimos que mantener la institucionalidad y afrontar elecciones, que felizmente para nuestro espacio político y gracias a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, nos permitió volver a consolidarnos en Tucumán”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el resultado electoral renovó el compromiso de la gestión. “Eso nos llevó a redoblar el esfuerzo y el compromiso con todos los tucumanos y tucumanas”, remarcó.

Acevedo convocó a un tiempo de reflexión y balance, reafirmando el compromiso con la provincia. “Estamos comprometidos con Tucumán y vamos a seguir dando todo por Tucumán”, aseguró.

Finalmente, transmitió un mensaje de fin de año a la comunidad. “La familia es el centro y el eje de todo, y si cada uno hace lo que tiene que hacer de la mejor manera, tengo la certeza de que Tucumán va a salir adelante”, expresó, deseando “muchísimas felicidades, una Navidad llena de bendiciones y un próximo año donde todos los proyectos se hagan realidad”.

Fuente Comunicación Tucumán