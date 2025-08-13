Jaldo prorroga pagos de Rentas para aliviar al sector privado, garantiza obras y exige a Nación más fondos El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dispuso extender los plazos de pago para contribuyentes con deudas ante la Dirección General de Rentas, a fin de evitar embargos y dar oxígeno financiero al sector privado en medio de la recesión. La medida, establecida en el Decreto N° 2.255/3, fue anunciada por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, junto al presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales.

Abad explicó que, a partir de ahora, Rentas notificará previamente y otorgará cinco días hábiles extra antes de trabar un embargo. “Un embargo inmediato puede paralizar una pyme, impedir pagos de sueldos o cheques ya emitidos. Con este cambio, damos margen para que el contribuyente regularice sin frenar la actividad”, dijo.

El Ministro recordó que la Provincia invierte alrededor de $40.000 millones anuales en beneficios fiscales para apuntalar la producción y el empleo, pero advirtió que la menor recaudación nacional está reduciendo los envíos por coparticipación.

En ese sentido, Jaldo transmitió que no detendrá el plan de obras públicas ni los programas provinciales, pero subrayó que para sostenerlos será clave que Nación incremente los mecanismos de reintegro y compensación. “La obra pública es empleo y desarrollo. No vamos a frenarla, pero necesitamos que Nación acompañe con más fondos”, remarcó.

Viñuales, en representación del sector empresario, valoró la decisión provincial como “una herramienta concreta” para que las pymes puedan atravesar este momento sin perder competitividad.

Las obras que están en marcha

• Aeropuerto: se abrieron los sobres con las ofertas para su modernización.

• Acueducto de Vipos: la licitación se realizará el próximo 19 de agosto.

• Ampliación de la línea de alta tensión El Bracho – Villa Quinteros: contrato de ejecución ya firmado.

• Cárcel de Benjamín Paz: en marcha el último tramo de construcción.