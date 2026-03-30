Jaldo reclamó al Gobierno nacional la transferencia de recursos adeudados a la Provincia El mandatario detalló las gestiones realizadas y analizó el contexto económico que afecta a las finanzas provinciales.

El gobernador Osvaldo Jaldo brindó una rueda de prensa en Casa de Gobierno donde reclamó al Gobierno nacional la transferencia de recursos adeudados a la Provincia.

En ese marco, el Gobernador explicó que la Provincia sostuvo reclamos permanentes por fondos nacionales pendientes y por la distribución de recursos federales: “Estoy permanentemente reclamándole a la Nación que termine de transferir los recursos que le debe a la provincia de Tucumán. A nosotros nos deben recursos por el PAMI, por el ANSES, nos deben recursos que son propios de las provincias, como es la distribución equitativa de los ATN y también nos tendrían que coparticipar el impuesto al combustible, que no se lo coparticipa y queda en las arcas del Estado Nacional”.

Asimismo, el mandatario remarcó que el diálogo institucional permitió avanzar en obras estratégicas para Tucumán. En esa línea, sostuvo: “Desde el primer día, este gobernador, que es un gobernador dialoguista, viene reclamando, y así hemos conseguido muchas cosas también del Gobierno Nacional, como obras de envergadura, como la construcción de un nuevo aeropuerto, el acueducto de Vipos, que ya se adjudicó para empezar la obra. Y logramos la doble terna de El Bracho – Villa Quinteros, la obra de electricidad más importante del norte argentino”.

Jaldo también informó que la Provincia trabajó en un acuerdo para que la Nación reconozca los recursos pendientes y los transfiera en el corto plazo: “Estamos trabajando en un acuerdo para que la Nación reconozca los recursos que le debe a la Provincia y los empiece a transferir lo antes posible. La Nación tiene que reconocer la pérdida de recaudación que estamos teniendo producto de que las variables macroeconómicas todavía no están dando los resultados esperados”.

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En relación con la coparticipación, el Gobernador explicó el impacto de la caída del consumo en los ingresos provinciales. Al respecto, señaló: “Venimos perdiendo entre un 8 y un 9% mensualmente, lo cual trae un perjuicio económico muy importante a la provincia. No estamos dispuestos a sacrificarnos ni a resignarnos. La Nación, de una vez por todas, tiene que empezar a cumplir con Tucumán y con los 23 distritos de la República Argentina”.

El mandatario también describió el escenario fiscal que atraviesan distintas jurisdicciones del país: “Hay provincias que tienen conflicto con sus empleados públicos, con los docentes y con la policía. La baja de los recursos que se transfieren a las provincias ya está generando crisis en varios distritos”.

A su vez, destacó la administración prudente de los recursos provinciales. Sobre este punto, indicó: “Nos hemos venido manejando con mucha prudencia y eficiencia en el manejo del presupuesto, y eso nos ha permitido cumplir con nuestros empleados públicos, cerrar paritarias y mantener un ritmo razonablemente bueno en momentos difíciles”.

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Finalmente, el Gobernador alertó sobre la situación internacional y el impacto en el abastecimiento de combustibles. “Estamos viviendo un problema grave por la falta de petróleo en el mundo, que trae aumentos importantes de combustible. Ya se habla de cupificar la entrega del gasoil, un combustible básico para la cosecha de soja, la zafra del azúcar y del limón, y para servicios esenciales como el transporte público”.

El mandatario subrayó que el Gobierno provincial continuó trabajando de manera permanente para atender las distintas áreas y afrontar el contexto económico, con el objetivo de sostener los servicios y la actividad productiva en Tucumán.