Jaldo y Acevedo analizaron la gestión y coordinaron acciones para asistir al Cottolengo Don Orione Durante el encuentro, abordaron la situación de instituciones sociales y coordinaron acciones conjuntas entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura.

El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió en Casa de Gobierno con el vicegobernador Miguel Acevedo, donde analizaron temas prioritarios para la gestión gubernamental y legislativa. Durante el encuentro, abordaron la situación de instituciones sociales y coordinaron acciones conjuntas entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura.

El vicegobernador informó sobre los ejes del encuentro y expresó: “Hemos tratado distintos temas vinculados a la gestión, una problemática que no tan solo nos preocupó, sino que nos ocupamos. Como todos saben, ayer el gobernador recibió autoridades del Cottolengo Don Orione. Hoy estaban en la Legislatura, aunando esfuerzos para tratar de paliar, de solventar y sostener una institución emblemática, centenaria, que atiende distintos aspectos de la sociedad con distintos rangos de edad”.

En esa línea, Acevedo señaló: “Nosotros hemos dicho que de las situaciones difíciles se salen y se sobrellevan trabajando todo en conjunto. Entonces, estuvo el Poder Ejecutivo provincial y la Legislatura atendiendo un tema que se complicó mucho para esta institución por compromisos nacionales no cumplidos”.

Asimismo, detalló el planteo realizado por las autoridades de la institución: “Eso mismo nos manifestaban en la reunión de ayer y la de hoy, que lo que están pidiendo es que se ponga al día. Tienen un atraso de tres o cuatro meses y eso complica mucho”.

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El vicegobernador indicó que se dispusieron medidas para acompañar la situación: “Así que nos pusimos manos a la obra, el gobernador, con Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud y nosotros desde la Legislatura haciendo el aporte que podíamos hacer. Así vamos a estar presentes. Priorizando lo que es la gestión, trabajar de manera conjunta y coordinada”.

En relación con el atraso en los pagos, precisó: “El atraso, como manifestaron, es de diciembre. Esto, imagínenselo en la casa. Que uno en la casa desde el mes de diciembre no cobre, puede aguantar un poco el mes subsiguiente, o el otro mes, pero después no hay forma. Hay gente que hay que asistirla y atenderla todos los días. Todos los días tienen que comer, tomar su medicamento, de esto tomó plena conciencia el gobernador, nosotros en la Legislatura, y por eso hemos dicho que es necesario de que estemos presentes”.

Finalmente, Acevedo se refirió al contexto de recursos y a la necesidad de cumplimiento de compromisos: “Ahora no podemos seguir haciéndonos cargo de todo lo que Nación deja, porque los recursos no son lo suficientes. A nosotros también como estado nos disminuye los recursos, la coparticipación y por eso hablábamos con el gobernador de cómo vamos a ir optimizando y maximizando los recursos. Nosotros vamos a estar a la par de cada tucumano y tucumana pero también necesitamos de que se entienda que Nación debe cumplir con las obligaciones que asume y tiene”.

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