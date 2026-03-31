Realizan un operativo contra la chikungunya y el dengue en el Barrio Lapacho Sur En esta oportunidad, el dispositivo estuvo presidido por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz y se realizó en forma conjunta entre la cartera de Salud y 20 trabajadores del Ente de Infraestructura Comunitaria, a cargo de Armando Cortalezzi.

Al respecto, el ingeniero Leandro Medina Barrionuevo, director de Salud Ambiental comentó: “Desde el Ministerio de Salud Pública y lo que es la Dirección General de Salud Ambiental, tenemos la Brigada de Control de Vectores con la que venimos realizando operativos a diario por distintos barrios, tanto de fumigación como de control focal”.

En esta oportunidad, relató: “A partir de una reunión que se generó durante el fin de semana, con la presencia del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, y el referente del Ente de Infraestructura Comunitaria, Armando Cortalezzi, se resolvió trabajar en conjunto, como nos pide el gobernador, Osvaldo Jaldo, para ser parte de los operativos, reforzando nuestra brigada diariamente, sumando personal para lo que son las visitas domiciliarias, eliminación de criaderos y control químico”.

Por su parte, Adrián Díaz, referente del Ente de Infraestructura Comunitaria indicó: “Hoy estamos acompañando al Ministerio a realizar una fumigación en el Barrio Lapacho Sur. Estamos con máquinas de fumigación, de humo y de motor, trabajando para los vecinos. Contamos con una cuadrilla de 20 personas participando de los dispositivos, concurriendo casa por casa para prevenir y cuidar a la población”.

Fuente Comunicación Tucumán